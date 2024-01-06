Yabancıların Antalya'ya ilgisi arttı! Antalya'daki 10 şirketten 1'i yabancıların Antalya, her geçen yıl yabancıların ev alıp, yerleşip, iş kurduğu bir kent olma yolunda hızla ilerliyor. Son verilere göre, Antalya'da 62 bin şirketten 6 bin 158'inin yabancılara ait olduğu açıklandı.

AA

Yabancıların Antalya'ya ilgisi sadece turist olmanın ötesine geçti.

Her yıl milyonlarca turistin tatil yaptığı Antalya, son zamanlarda yabancıların yaşamak için tercih ettiği kente dönüştü.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı kayıtlarına göre 21 Aralık 2023 itibarıyla kentte ikamet izni ile yaşayan yabancı sayısı 116 bin 889.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre geçen yıl aralık ayına kadar 12 bin 93 yabancı Antalya'da konut satın aldı.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) kayıtlarına göre de 2023'te kentte kurulan şirketlerin yüzde 11'ini yabancı şirketler oluşturdu.

Kentte ilk yabancı şirket kuruluşu 1970 yılında gerçekleştirildi.

Antalya'da 62 bin şirketten 6 bin 158'i yabancılara ait

Geçen yıl Antalya'da 2023'te 6 bin 765 şirket kuruluşu gerçekleşti. Bu şirketlerin 791'i yabancı şirketler olarak kayıtlarda yer aldı. 791 yabancı ortaklı şirketin faaliyete başladığı kentteki 62 bin şirketten 6 bin 158'i yabancılara ait.

Rusya kaynaklı şirket sayısı 255

Antalya'da Rusya kaynaklı şirket sayısı 255 oldu. Kentte, geçen yıl en fazla şirket kuran Rus vatandaşlarını, 83 şirketle Almanya vatandaşları, 64 İran, 53 şirketle Ukrayna, 42 şirketle Azerbaycan vatandaşları takip etti.

İnşaat faaliyetleri ilk sırada

Sektörel dağılımda ise en fazla yabancı şirket kuruluşunun gerçekleştiği sektörlerde 71 şirket kuruluşuyla inşaat faaliyetleri ilk sırada yer aldı. Bu sektörü 57 şirketle bilişim, 53 şirketle restoran, yiyecek içecek ve eğlence hizmetleri takip etti.

Yabancı ortaklı şirket sayısı

Faaliyet gösteren yabancı ortaklı şirketlerin 1.217'si Rusya Federasyonu, 765'i Almanya ve 675'i İran kaynaklı olup, ilk 3 sırayı bu devlet vatandaşları aldı. Yabancı şirketlerin en çok kurulum gerçekleştirdiği sektörler ise yüzde 8,1'lik payla toptan ve perakende gıda dağıtımı ve pazarlaması yüzde 7,8 ile gayrimenkul faaliyetleri ve yüzde 7,3 ile inşaat faaliyetleri oldu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)