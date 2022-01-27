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    Yabancıların hisse senedi stoku düştü

    Merkez Bankası'nın verilerine göre, yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta net 32,7 milyon dolarlık hisse senedi satarken, 14,7 milyon dolarlık DİBS ve 9,8 milyon dolarlık ŞBS aldı.
    • AA
    • 27.01.2022 - 18:06
    • Güncelleme : 27.01.2022 - 18:07
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    Yabancıların hisse senedi stoku düştü

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayınlandı.

    Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 32,7 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

    Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 21 Ocak haftasında net 32,7 milyon dolarlık hisse senedi sattı, 14,7 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 9,8 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) aldı.

    HİSSE SENEDİ STOKU GERİLEDİ

    Yurt dışında yerleşik kişilerin 14 Ocak itibarıyla 19 milyar 379,6 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 21 Ocak'ta 18 milyar 946,5 milyon dolara indi.

    Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 3 milyar 266,6 milyon dolardan 3 milyar 387 milyon dolara, ŞBS stokları da 148,4 milyon dolardan 159,1 milyon dolara çıktı.

    Hisse senedi stoku


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