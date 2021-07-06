Yabancıya gayrimenkul satışında 2025 hedefi 20 milyar dolar

GİGDER'in 1. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirilirken, toplantı kapsamında "Gayrimenkul İhracatı 2025 Stratejik Eylem Planı"nın tanıtımı yapıldı.

"Gayrimenkul İhracatı 2025 Stratejik Eylem Planı"nın tanıtımı etkinliğin açılışında konuşan Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Ahmet İhsan Erdem, Türkiye'nin güçlü ve sağlam temellere dayanan ekonomisiyle, salgın sonrası uluslararası yatırımcıların değişen ihtiyaçlarına cevap verebilecek çeşitliliğe sahip fırsatlar sunduğunu söyledi.

Erdem, son yıllarda Türkiye'nin gösterdiği büyüme performansında inşaat sektörünün önemli pay sahibi olduğunu kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle her alanda hayata geçen kamu yatırımlarıyla inşaat sektörü bu konumunu muhafaza etmektedir. 2020'de inşaat sektörünün GSYH içindeki payı yüzde 5,4, gayrimenkul aktivitelerinin payı ise yüzde 6,2 olmuştur. Uluslararası doğrudan yatırımlara baktığımızda gayrimenkul sektörünün ülkemiz için ne denli önem arz ettiğini bir kez daha vurgulama imkanına sahibiz. Ülke olarak 2003'ten bu yana toplamda 225 milyar dolar düzeyinde uluslararası doğrudan yatırım çektik. Bunun 57 milyar dolarlık kısmı gayrimenkul yatırımlarından oluşmaktadır."

"YABANCIYA GAYRİMENKUL SATIŞI İHRACAT SAYILSIN"

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç ise Gayrimenkul Yurt Dışı Tanıtım Derneği'nin (GİGDER) 2025 için koyduğu 20 milyar dolarlık gayrimenkul yatırımı hedefinin mütevazi olduğunu belirterek, "Biz, 2025 için, İstanbul'da birim fiyatı 250 bin dolar olmak üzere, 40 bin konut satarak, 10 milyar dolarlık yabancı yatırım geliri hedefliyoruz. Bu faaliyetin ihracat olarak sayılması için çok özel desteklerinizi (Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati'ye ithafen) istirham ediyoruz. Bu çok önemli ve doğrudan bir gelir." diye konuştu.

YABANCIYA GAYRİMENKUL SATIŞINDA 2025 HEDEFİ 20 MİLYAR DOLARA ÇIKTI

GİGDER Başkanı Ömer Faruk Akbal, Gayrimenkul İhracatı 2025 Stratejik Eylem Planı'nın, 2020'de 6 milyar dolar olarak gerçekleşen yabancıya mülk satış gelirini yıllık 20 milyar dolara taşıyacağına inandıklarını söyledi.

Akbal, 2025'te uluslararası gayrimenkulde 20 milyar dolarlık satış hedefine ulaşmak için eylem planlarını 4 ana başlık altında kurguladıklarını ifade ederek, "Bunlar, 'gayrimenkul ihracatı ekosisteminin oluşturulması', 'etkili tanıtım', 'gayrimenkul alım süreçlerinin hızlandırılması' ve 'güven sağlayan hukuki hakların temini' başlıklarını taşıyor." ifadesini kullandı.

"KONUT YATIRIMINDA İNGİLİZLER KONUMU, ALMANLAR FİYATI ÖNEMSİYOR"

Ömer Faruk Akbal, AGS Global ile birlikte yürüttükleri "Yurt Dışı Yatırımcı Neden Türkiye'de Gayrimenkul Alıyor" başlıklı araştırmanın sonuçlarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Türkiye'de gayrimenkul satın alanların memnuniyet oranı yüzde 83,2 gibi oldukça yüksek bir seviyede. Ülkelerin gayrimenkul satın alırken hangi özelliklerin belirleyici olduğu sorusuna verdiği çoklu yanıtlara göre, İngiltere yüzde 83,3, Ürdün yüzde 62,1 ile gayrimenkulün konumunu önemserken, Irak yüzde 75,7, Almanya yüzde 68, Cezayir yüzde 54,2, İran yüzde 61,5 ile fiyatı önemsiyor. Ülkelerin Türkiye'yi neden tercih ettikleri sorusuna verdikleri çoklu yanıtlar incelendiğinde, Suudi Arabistan yüzde 71,8, Rusya yüzde 77,8, Almanya yüzde 84 ile daha iyi bir iklimi ifade ederken, Irak yüzde 70,3 ile güveni ve istikrarı, Cezayir ise yüzde 50 ile kültür, din ve sosyal yaşamı kriter olarak baz alıyor."

"ARACI KURUMLARA LİSANS ŞARTI GETİRİLMELİ"

GİGDER Başkanı Akbal, yabancılara gayrimenkul satışındaki mağduriyetlerin önüne geçmek ve kaliteli hizmet standardını sağlamak için eğitim ve lisanslama mevzuatının oluşturulması gerektiğini belirterek, "Yabancıya gayrimenkul satışına aracılık eden kurumlara lisans şartı getirilmesiyle ilgili bir yönetmeliğin düzenlenmesini çok önemli görüyoruz." dedi.