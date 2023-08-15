Yabancıya konut satışı istatistikleri: Antalya ilk sırada Türkiye'de yabancılara konut satışı, bu yıl temmuz ayı itibarıyla yüzde 43,9 oranında azalışla 22 bin 76 oldu. Yabancılar konut alımında en çok Antalya'yı tercih ederken, Rus vatandaşları 7 bin 228 konutla yine birinci sırada bulunuyor. Türkiye'de 7 ayda yabancılara satılan her 3 konuttan 1'ini ise Ruslar aldı.

DHA

Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayı sonu itibarıyla konut satış verilerini açıkladı.

Türkiye genelinde temmuz ayındaki konut satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,7 artarak 109 bin 548 oldu.

Konut satışlarında İstanbul 15 bin 724 konutla birinci, 9 bin 688 konutla Ankara ikinci, 5 bin 203 konutla İzmir üçüncü, 5 bin 59 konutla Antalya dördüncü sırada yer aldı.

Konut satış sayısının en az olduğu iller

Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 27 konutla Ardahan, 40 konutla Hakkari, 91 konutla Tunceli oldu.

Bu yıl 7 aylık dönemde yabancılar, Türkiye'den toplam 22 bin 76 konut satın aldı.

Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43,9 oranında düşüş yaşandı.

Yabancılara en çok konut satılan il Antalya...

Bu yıl yabancılara konut satışı, en çok yapılan il 8 bin 446 konutla Antalya oldu.

Toplam satışta 6 bin 921 konutla İstanbul ikinci olurken, geçen yıla göre 9 bin civarı düşüş gözlendi.

Üçüncü sırada 1717 konutla Mersin, dördüncü 696 konutla Ankara, beşinci 601 konutla Bursa oldu.

Yabancıya en çok konut satışı yapılan diğer iller 589 konutla Yalova, 313 konutla Trabzon, 485 konutla İzmir, 378 konutla Muğla, 289 konutla Sakarya oldu.

Geçen yıla göre azaldı

Temmuz ayında yabancılara konut satışı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28,9 azalarak 2 bin 801 oldu.

Temmuz ayında toplam konut satışı içinde yabancıların payı yüzde 2,6 oldu.

Yabancılara konut satışında ilk sırayı 996 konut ile Antalya aldı.

Antalya'yı sırasıyla 832 konut ile İstanbul, 263 konut ile Mersin izledi.

Ülke uyruklarına göre, en çok konut satışı temmuz ayında Rusya Federasyonu vatandaşlarına yapıldı.

En çok konut satın alan ülkeler

Ruslar, Türkiye'den 772 konut satın aldı.

Rusları, 272 konut ile İran, 204 konut ile Irak ve 146 konut ile Ukrayna vatandaşları izledi.

7 aylık toplam satışlara göre ise Rus vatandaşları 7 bin 228 konutla yine birinci sırada yer aldı.

Her 3 konuttan 1'ini Ruslar aldı

Türkiye'de 7 ayda yabancılara satılan her 3 konuttan 1'ini Ruslar aldı.

Türkiye'de 7 ayda yabancılara satılan her 3 konuttan 1'ini Ruslar aldı.

Rusların konut alımında en çok tercih ettiği il ise Antalya oldu.

Rusların konut alımında en çok tercih ettiği il ise Antalya oldu.

Konyaaltı, Alanya, Muratpaşa gibi Rusların yoğun ilgi gösterdiği Antalya'nın sahil ilçelerindeki 10 mahalle ikamet iznine kapatılmış olmasına rağmen, Ruslar Antalya'dan konut alımını devam ettiriyor.

En çok konut alan diğer ülke vatandaşları

Türkiye'de 7 aylık toplamda en çok konut alan diğer ülke vatandaşları ise şöyle:

İran: 2 bin 929

Irak: 1.188

Ukrayna: 1.084

Kazakistan: 860

Almanya: 787

Azerbaycan: 493

Kuveyt: 469

Çin: 422

Suudi Arabistan: 410

ABD: 419

İngiltere: 376

Afganistan: 390

Mısır: 271

Pakistan: 264

Ürdün: 230

Özbekistan: 194

Kanada: 189

Lübnan: 184

Yemen: 175