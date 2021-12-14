Yabancıya konut satışında rekor yaşandı

Yabancılara ocak-kasım döneminde 50 bin 735, kasımda ise 7 bin 363 konut satılırken, bu alanda hem yıllık hem de aylık rekor kırıldı.

Bugün açıklanan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) istatistiklerine göre yabancılara yapılan konut satışında kasımda tüm zamanların hem yıllık hem de aylık rekoru kırıldı.

TÜM ZAMANLARIN YILLIK REKORU

Yabancılara yapılan konut satışı kasımda geçen yılın aynı döneminde göre yüzde 48,4 artarak 7 bin 363 oldu. Bu rakam tüm zamanların yıllık rekoru olarak kayıtlara geçti.

Ocak-kasım döneminde yabancılara satılan konut adedi ise yüzde 39,4 artışla 50 bin 735 olarak gerçekleşti.

YABANCILARA AN FAZLA KONUT İSTANBUL'DAN SATILDI

Yılın 11 ayında en çok konut 23 bin 169 adetle İstanbul'dan satılırken, onu 10 bin 557 ile Antalya, 3 bin 183 ile Ankara, 2 bin 213 ile Mersin izledi.

Söz konusu iller arasında 1.000 adet barajını geçen illerden Yalova'da 1.582, Bursa'da 1.435, İzmir'de 1.171, Sakarya'da 1.062 konutun yabancılara satışı gerçekleşti.

İLK ÜÇTE İRAN, IRAK VE RUSYA VAR

Ocak-kasım döneminde Türkiye'den en çok konutu 8 bin 594 adetle İranlılar alırken, onu 7 bin 622 ile Iraklılar, 4 bin 494 ile Rus vatandaşları izledi.

Afganistanlılar 2 bin 508, Almanlar 2 bin 62, Kazakistan vatandaşları 1.808, Kuveytliler 1.528, Azerbaycan Türkleri 1.325 adet konut aldı.

ABD vatandaşları bu dönemde 1.265 adet konut yatırımında bulunurken, onları 1.169 adetle Yemenliler, 1.146 ile Filistinliler, 1.075 ile Ukrayna vatandaşları takip etti.

"2022'DE YABANCIYA SATIŞTAN ELDE EDECEĞİMİZ GELİRİ 10 MİLYAR DOLARA YÜKSELTTİK"

Gayrimenkul Yurt Dışı Tanıtım Derneği (GİGDER) Başkanı Ömer Faruk Akbal, 2021 yılı için öngörülen 50 bin adetlik satış hedefinin 11 ayda geçildiğini belirterek, bu gelişmenin oldukça pozitif bir hava oluşturduğunu söyledi. Akbal, "2022 yılı için yabancıya satıştan elde edilecek geliri 7,5 milyar dolar olarak belirlemiştik. Son gelişmelerle bu rakamı 10 milyar dolar olarak yukarı yönlü revize ettik." dedi.

YABANCILARIN KONUTLARA ÖDEDİKLERİ TUTAR 11 AYDA 196 BİN DOLARI AŞTI

Yabancıların Türkiye'den aldıkları konuta ödedikleri ortalama tutarın temmuz-eylül döneminde 196 bin doları aştığını ifade eden Akbal, "2022 yılı için hedefimiz 200 bin doların üzerinde bir sepet fiyatıyla seneyi tamamlamak olacak." diye konuştu.