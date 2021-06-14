Yabancıya konut satışında yıl sonunda rekor bekleniyor

Gayrimenkul Yurt Dışı Tanıtım Derneği, konut satış rakamlarının açıklanmasının ardından, 2021 sonu itibarıyla yabancıya konut satışında rekor tazeleneceği açıklamasında bulundu.

Gayrimenkul Yurt Dışı Tanıtım Derneği (GİGDER) Başkanı Ömer Faruk Akbal, 2021 sonu itibarıyla yabancıya konut satışında rekor tazeleyeceklerini belirterek, "7 milyar dolarlık gelir bekliyoruz." dedi.

KONUT SATIŞI İLK 5 AYDA ARTIŞ GÖSTERDİ

Yabancıya konut satışının ilk 5 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24,9 artarak 15 bin 740 adede ulaştığını bildiren Akbal, "Artan bir trend grafiği var. Son 5 yılda trendin sürekli arttığını görüyoruz. Geçen yılı 40 binin üzerinde kapattık. Her yıl rekor kırarken sadece geçen yıl salgın nedeniyle yüzde 10 azalış yaşandı." diye konuştu.

"KORONAVİRÜSÜN ETKİSİ OLSA DA POZİTİF AYRIŞTIK"

Türkiye'de sadece yüzde 10 azalış yaşanırken bu alanda rakip olarak görülen pazarlarda yüzde 70'e varan kayıplar görüldüğün aktaran Akbal, şunları kaydetti:

"Bu süreçte pozitif ayrıştık. Bu durum hem bu yıl hem de gelecek sene için bizi pozitif ayrıştırıyor. 2021 sonu itibarıyla, tabii koronavirüsteki gelişmelerin de etkisi olacaktır, yine 7 milyar dolarlık gelir bekliyoruz. Adet bazında ise 50 binleri zorlayacağımızı düşünüyoruz. Bugüne kadarki rekorumuz 45 bin 483 adetti. Yabancıya satışta yeni bir rekor tazelemesi yapabiliriz."

"İRAN, LİSTEDE İLK SIRADA"

Ömer Faruk Akbal, Türkiye'den hangi yabancıların konut aldığına değinirken, İran'ın listede ilk sırada geldiğini, İran'ı, Irak ve Rusya'nın takip ettiğini bildirdi.

"ÇİN, LİSTENİN İLK SIRASINDA YER ALABİLİR"

Dünyanın en büyük gayrimenkul alıcısı Çin'in listeye geçen yıl ilk kez girdiğini, bu ülkeden yapılan yatırımları çok rahat artırabileceklerini belirten Akbal, "Doğru bir tanıtım, birtakım düzenlemeler, aracılık yapan kuruluşların lisanslı olması ve satış sonrası hizmet kalitesinin doğru yansıtılması gibi gelişmeler sayesinde Çinliler listenin ilk sırasında yer alabilir." diye konuştu.

"YABANCIYA SATIŞ SEKTÖRÜ LİSANSLANMALI"

Ömer Faruk Akbal, yabancıların Türkiye'den aldıkları konut başına ortalama 151 bin dolar ödediğini, böylesine önemli bir sektörde yeterli denetim bulunmadığını belirterek, yabancıya taşınmaz ticareti yapan pazarlama şirketleri, acenteler ve geliştiricilerin lisanslanması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na başvurduklarını anlattı.