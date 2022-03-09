Yağın yarısı işlenip paketli ürün olarak ihraç ediliyor

Sıvıyağ fiyatlarının yükselmesi ile ilgili oluşan gündem sonrası ihracat, üretim ve ithalat rakamlarına odaklanıldı.

Sıvıyağ sektörünün temsilcilerinin, kamuoyunu aydınlatmak için verdikleri demeçlerde tedarik tarafından bir sorun olmadığını belirtildi. Temsilciler tarafından, yaşanan olayların, savaş tedirginliği sebebiyle ithalat yapan şirketlerin ve marketlerin piyasaya mal vermekten kaçındığı için gerçekleştiği aktarıldı.

Türkiye geçtiğimiz yıl 820 bin ton ham ayçiçeği yağı ithal etti. Bu yağ sanayi tesislerinde işledikten sonra paketlenip, 470 bin tonunu yurt dışına satıldı.

SAVAŞ SONRASI YAĞA YÜZDE 30 ZAM GELDİ

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaş, ayçiçeği yağı etiketine zam olarak yansıdı. Fiyatlar son 2 haftada yüzde 30'un üzerinde artış gösterdi.

YAĞDA EN BÜYÜK PAZAR RUSYA VE UKRAYNA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) rakamlarına göre Türkiye, geçen yıl 820 bin ton "ham ayçiçeği yağı" ithal etti. Bunun için 1 milyar 94 milyon dolar ödedi. Rusya ve Ukrayna en büyük ithalat pazarımız konumunda. Geçtiğimiz yıl toplam bitkisel yağ ithalatı 3 milyar 77 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Öte yandan rafine edilmiş (paketli ürün) ihracatında ise rekor kırıldı. Özetle 820 bin ton ham ayçiçeği yağı ithal ederek, sanayi tesislerinde işleyip, 470 bin tonluk paketli ihracat gerçekleştirdik. Türkiye'nin yıllık 900 bin ton ayçiçeği yağı tüketimi bulunuyor. Bu rakamın yarısından fazlası yurt dışına satıldı.

TARIM İHRACATI TOPLAM 29,7 MİLYON DOLAR

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre Türkiye, tarım ihracatını 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 22,2 artırarak 29 milyar 737,6 milyon dolara çıkardı. Bu rakam içinde hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatı 6 milyar 993,8 milyon dolarla ilk sırada yer aldı.

KRİZ DURUMUNDA TARIM ÜRÜNLERİNE İHRACAT KISITLAMASI FORMÜLÜ

Birçok ülke, kriz durumlarında iç piyasayı desteklemek adına birtakım ihracat sınırlaması uygulamalarına gidiyor.

Bu duruma örnek olarak; pandemi döneminde Rusya, Kazakistan, Ermenistan, Belarus ve Kırgızistan'ın oluşturduğu Avrasya Ekonomik Birliği, çok sayıda tarım ürününün ihracatını yasaklamasını gösterebiliriz.

Bu uygulamanın ardından ülkelerde gıda fiyatlar dengeye oturdu. Yine aynı şekilde domates fiyatları, Rusya ve Ukrayna'ya mal gönderilememesi nedeniyle yarıyarıya düştü. Sektör temsilcileri, özellikle gıda ürünlerinin tedariki konusunda yaşanan sorunları, ihracat kısıtlaması ile dengelenebileceğini belirtiyor.