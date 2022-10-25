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    Yalova kıvırcığı ve Yığılca bal arısı tescil edildi

    Yalova kıvırcığı ve Yığılca bal arısının, yerli hayvan ırkı olarak tescil edildiği bildirildi.
    • 25.10.2022 - 12:34
    • Güncelleme : 25.10.2022 - 12:53
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    Yalova kıvırcığı ve Yığılca bal arısı tescil edildi

    Tarımda yeni ürünler tescillenirken, hayvan ırkları da listelere kaydediliyor.

    Tarım ve Orman Bakanlığı, koyun türlerinden Yalova kıvırcığı ile Yığılca bal arısının "yerli hayvan ırk ve hatları listesi"ne eklenmesini kararlaştırdı.

    Resmi Gazete'de yayınlandı

    AA'nın haberine göre, Bakanlık tarafından hazırlanan Yerli Hayvan Irk ve Hatlarının Tescili Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

    Yalova kıvırcığı ve Yığılca bal arısı tescil edildi #1

    Yığılca bal arısı ekotipi dahil edildi

    Buna göre, sınai mülkiyet haklarının korunması amacıyla yerli hayvan ırk ve hatlarının tescil edildiği listeye, koyun türlerinden Yalova kıvırcığı ile Düzce bölgesinde yayılım gösteren Yığılca bal arısı ekotipi de dahil edildi.


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