Yalova'da işçiler zammı davul zurnayla kutladı

Yalova Belediyesi'ne bağlı işçiler 6 ay içinde aldıkları yüzde 300'lük zammı davul zurna eşliğinde kutlarken, en düşük işçi maaşı 8 bin 140 liraya yükseldi.

Enflasyonun artması ve alım gücünün düşmesi ile birlikte maaşlara yapılan zam oranlarına tepki de farklılık göstermeye başladı.

Yalova Belediyesi ve Hak İş Sendikası arasında yapılan toplu sözleşmeyle en düşük işçi maaşı 8 bin 140 lira oldu.

"Belediye çalışanlarını enflasyondan koruduk"

Toplu sözleşme töreni sonrasında Belediye binası önünde davul zurna eşliğinde karşılanan Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk sloganlar eşliğinde alana geçti. Tutuk, burada yaptığı konuşmada belediye çalışanlarını enflasyondan koruduklarını dile getirdi.

6 ayda yüzde 300 zam

İHA'nın haberine göre sözleşmede emeği geçenlere teşekkür eden Tutuk, “Yalova’mızı güzelleştirmek ve hizmet için çıktığımız yolda sizlerin de alınlarının teriyle bu emeklerinize karşılık biz de belediye yönetimi olarak elimizi taşın altına koyarak sizler için gereğini yaptık. 31 Aralık 2021 tarihinden sonra 6 ay için yaptığımız zam oranı yüzde 300.





En düşük maaş 8 bin 140 lira, en yüksek 11 bin lira

Değerli arkadaşlar çalışanımızın en düşük alacağı maaş 8 bin 140, en yüksek 11 bin lira olarak belirledik. Bir aileyiz dedik çalışma arkadaşlarımızı enflasyona karşı ezdirmedik. Bundan sonra da ezdirmeyeceğiz.” diye konuştu.

"Çalışanları enflasyona karşı ezdirmeme politikası bizim için önemli bir kazanım"

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan ise 800’e yakın çalışanı ilgilendiren toplu sözleşmeyle ilgili, “Yalova’da belediye şirket çalışanlarıyla gerçekten tarihi bir günü paylaşıyoruz. Ülkemizde yaşanan onca ekonomik zorluk, yüksek enflasyon hayatı çekilmez kılan hayat pahalılığı yaşadığımız zorluklara yeni zorluklar getirdi. Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğindeki Türkiye Cumhuriyeti devleti başta kamu çalışanları olmak üzere, emeklilerimiz, memurlarımız, kamuda bakanlıklarda çalışanlarımızın enflasyona karşı ezdirmeme politikası bizim için önemli bir kazanım.” dedi.

Zam, davul-zurna eşliğinde kutlandı

Sözleşmenin ardından işçiler Tutuk’a teşekkür çiçeği takdim etti. Zam davul-zurna eşliğinde kutlanırken personelle yemek yenildi.

En düşük işçi yevmiyesi 260 lira oldu

İmzalanan toplu iş sözleşmesiyle işçilere daha önceden verilmeyen 5 madde yürürlüğe girdi. Bunun yanı sıra işçilerin yevmiyelerine yüzde 55,88 zam yapılarak en düşük işçi yevmiyesi 260 liraya çıkarıldı.

Sosyal haklar zamlandı

Ayrıca yeni yapılan anlaşmaya göre alınan sosyal haklara yüzde 10 ila yüzde 1.400 arasında zam yapıldı.