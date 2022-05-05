Yalova’da kamp turizmi büyüyor

Havalar ısındı. Tatil planları yapılmaya, turizm noktaları dolmaya başladı. Doğa kampları da alternatif turizm çeşidi olarak ilgi görüyor.

Yalova, yeşil alanları, ağaçlıklı bölgeleri ve doğal güzellikleri ile geniş kamp turizm alanlarına sahip. Koronavirüs salgını sırasında kalabalık ortamlardan uzaklaşmaya alışan insanlar da kamp turizmine daha çok rağbet etmeye başladı.

Yalova'da kamp turizmi yükselmeye devam ediyor

Yüzde 59’u ormanlarla kaplı Yalova’da, kamp turizmine ilgi her geçen gün artıyor.

Son yıllarda koronavirüs salgınının dayattığı izole yaşam isteği ve fiyatların uygunluğu nedeniyle kamp turizmi vatandaşlar tarafından tercih ediliyor.

Tesislerin sayısı artıyor

Kamp turizminin geliştiği şehirler arasında yer alan Yalova’daki tesislerinin sayısı her geçen gün artıyor.

Tesisler dolmaya başladı

İHA'nın haberine göre, kamp alanı işletmecisi Coşkun İdiz, nisan ayı itibariyle kampçıları tesislerinde ağırlamaya başladıklarını ifade etti. İlk olarak 200 kişilik bir ekibi ağırladıklarını söyleyen İdiz, Ramazan Bayramı’nda da kamp turizminin ilgi gördüğünü anlattı.