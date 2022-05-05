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- Yalova’da kamp turizmi büyüyor
Yalova’da kamp turizmi büyüyor
- 05.05.2022 - 16:49
- Güncelleme : 05.05.2022 - 17:02
Yalova, yeşil alanları, ağaçlıklı bölgeleri ve doğal güzellikleri ile geniş kamp turizm alanlarına sahip. Koronavirüs salgını sırasında kalabalık ortamlardan uzaklaşmaya alışan insanlar da kamp turizmine daha çok rağbet etmeye başladı.
Yalova'da kamp turizmi yükselmeye devam ediyor
Yüzde 59’u ormanlarla kaplı Yalova’da, kamp turizmine ilgi her geçen gün artıyor.
Son yıllarda koronavirüs salgınının dayattığı izole yaşam isteği ve fiyatların uygunluğu nedeniyle kamp turizmi vatandaşlar tarafından tercih ediliyor.
Tesislerin sayısı artıyor
Kamp turizminin geliştiği şehirler arasında yer alan Yalova’daki tesislerinin sayısı her geçen gün artıyor.
Tesisler dolmaya başladı
İHA'nın haberine göre, kamp alanı işletmecisi Coşkun İdiz, nisan ayı itibariyle kampçıları tesislerinde ağırlamaya başladıklarını ifade etti. İlk olarak 200 kişilik bir ekibi ağırladıklarını söyleyen İdiz, Ramazan Bayramı’nda da kamp turizminin ilgi gördüğünü anlattı.