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    Yalova'da Rusya için yapılan balıkçı gemisi teslim edildi

    Altınova'daki Tersan Tersanesi, NB1096 inşa numaralı süper fabrika balıkçı gemisi olarak bilinen Georgiy Meshcheryakov adlı gemiyi Rusya'nın JSC "Okeanrybflot" şirketine teslim etti.
    • AA
    • 17.11.2021 - 04:37
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    Yalova'da Rusya için yapılan balıkçı gemisi teslim edildi

    Georgiy Meshcheryakov isimli balıkçı gemisi boyutu ve özellikleri ile dünyanın en büyük fabrika balıkçı gemileri arasında yer alıyor.

    4 BİN 700 METREKÜP AMBAR KAPASİTESİ VAR

    Okhotsk Denizi'nde balık avlamak üzerine inşa edilen gemi, 4 bin 700 metreküp toplam kargo ambarı kapasitesi ile günde 450 metrik ton ürünü dondurabiliyor. 11 ay boyunca denizde avlanma yapabilen Georgiy Meshcheryakov 2 yılda tamamlandı.

    Yalova da Rusya için yapılan balıkçı gemisi teslim edildi #1

    150 KİŞİLİK BARINMA KAPASİTESİ VAR

    Skipsteknisk tarafından tasarlanan gemi, 108,2 metre uzunluğunda 20 metre genişliğinde inşa edildi. Gemi 150 kişilik konaklama kapasitesine sahip.

    Yalova da Rusya için yapılan balıkçı gemisi teslim edildi #2

    Yalova da Rusya için yapılan balıkçı gemisi teslim edildi #3

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