Yalova'daki kaplıcalar kışın ziyaretçi çekiyor

Yalova Termal'de bulunan açık havuz yıllardır yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. Özellikle kar yağdığı zaman dışarıda üşüyenler varken, içinde rahatça yüzen insan görüntüleri ilgi çekiyor.

Türkiye'nin termal turizminin önemli merkezlerinden Yalova'nın şifalı kaplıca tesislerinde, geçen yıl yaklaşık 500 bin turist konakladı ve konaklama dışında 385 bin turist de günübirlik ziyarette bulundu.

TERMAL SULAR VE DOĞAL GÜZELLİKLER ÇEKİM MERKEZİ OLDU

Yalova Termal ve Gökçedere'de hizmet veren kaplıca ve hamamlar, yerli ve yabancı turistin gözdesi konumunda. Termalin çevresindeki doğal güzellikler ve merkezin ulaşım kolaylığı ilgiyi daha da artıran özelliklerden.

YALOVA'NIN 50 BİN YATAK KAPASİTESİ VAR

Kentte 5 bin yatak kapasiteli Kültür ve Turizm Bakanlığı belgeli 17 tesis ile belediye belgeli işletmeler, her yıl turistlerin uğrak noktaları arasında yer alıyor.

GEÇEN YIL YALOVA'YA 120 BİN YABANCI TURİST GELDİ

Roma, Bizans, Osmanlı Devleti döneminde de şifalı termal kaplıcalarıyla ilgi gören Yalova, koronavirüs salgınına rağmen 2021'de ABD, Almanya, İran, Ürdün, Rusya, Portekiz, İsviçre, Sri Lanka, Yunanistan gibi ülkelerden gelen 120 bin civarında yabancı turistin de arasında yer aldığı yaklaşık yarım milyon turisti yatılı ağırladı.

"TESİSİ EN FAZLA RUS TURİSTLER ZİYARET ETTİ"

Geçen yıl 35 bini aşkın turistin konakladığı Sağlık Bakanlığı Yalova Termal Kaplıcaları İşletme Müdür Yardımcısı Ümit Gürbüzoğlu, en fazla Rus turistlerin tesise ilgi gösterdiğini belirtti.

GÜNÜBİRLİK ZİYARETÇİLER DE VAR

Gürbüzoğlu, İstanbul'dan günübirlik gelenlerin da fazla olduğunu dile getirerek, "İstanbul'dan günübirlik gelenler de çok oluyor. Bir taraftan doğa yürüyüşleri yapıyor. Bir taraftan da termal havuzlardan yararlanıyorlar. Aynı zamanda konaklamalı kalanlar da çok oluyor. Buranın havası onlara çok iyi geliyormuş.





SUYUN ISISI İDEAL

Oksijeni bol, suyunun ısısını çok beğeniyorlar o yüzden de çok tercih ediyorlar. Avrupa'dan da burayı tercih edenler çok oluyor. Almanya, Fransa ve İsviçre gibi ülkelerden gelen misafirlerimiz de var." dedi.