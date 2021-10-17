Yalova'nın gemi ve yat ihracatı 9 ayda yarı yarıya arttı

Türkiye gemi ve yat alanında ihracatını başarı ile sürdürüyor. Bu başarıya katkı sağlayan noktalardan birisi de Yalova Altınova Tersanesi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin ocak-eylül döneminde gemi ve yat sektörü ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 7,1'lik artışla 921 milyon 859 bin dolardan 987 milyon 213 bin dolara ulaştı.

GEMİ VE YAT SEKTÖRÜNÜN YÜZDE 40'I YALOVA'DAN

Türkiye'nin gemi ve yat sektörünün 9 aylık ihracatının yaklaşık yüzde 40'ı Yalova'dan gerçekleştirildi. Türkiye'nin gemi ve yat sektörüne büyük katkı sağlayan Yalova'nın bu sektördeki 9 aylık ihracatı 378 milyon 582 bin dolara ulaştı.

İHRACATTA ASLAN PAYI NORVEÇ'İN

Sektör, ocak-eylül döneminde en fazla ihracatı İskandinav ülkelerinden Norveç'e gerçekleştirdi. Norveç'e 9 aylık dönemde yapılan ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 52,1'lik yükselişle 213 milyon 989 bin dolardan 325 milyon 460 bin dolara çıktı.

Bu ülkeyi, yüzde 20'lik artış ve 79 milyon 324 bin dolarla Malta, yüzde 706'lık artış ve 56 milyon 889 bin dolarla Fransa takip etti.

"İHRACATIMIZ ARTACAK"

Yalova Altınova Tersane Girişimcileri Sanayi Ticaret ve Anonim Şirketi Müdürü Ayhan Kayatürk, Tersanelerde de salgınla ilgili sıkı tedbir aldıklarını ve bu nedenle üretim hızının biraz yavaşladığını aktararak, "Bu duruma rağmen Türkiye geneli gemi ve yat ihracatı 1 milyar 375 milyon dolar gibi bir rakamla başarılı bir şekilde tamamlanmıştı. Bu yıl hem uluslararası dolaşım sorunu azaldı hem de biz koronavirüs tedbirlerine rağmen çalışma hızımızı korumayı öğrendik, tecrübe kazandık. Dolayısıyla bu sene çok daha fazla üretiyoruz. İlk 9 ayda yüksek oranda bir artış sağladık. Yıl sonu itibarıyla da geçen seneki toplam ihracat rakamımızı geçebileceğimizi öngörüyoruz." diye konuştu.

"TERSANELERİMİZ RUSYA İÇİN DE GEMİLER İNŞA ETMEYE BAŞLADI"

Kayatürk, yılın 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre Yalova'nın gemi ve yat ihracatında çok büyük bir yükselme görüldüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye gemi-yat ihracatının yaklaşık yüzde 40'ını Yalova'nın üretip ihraç ettiğini görüyoruz. Bizim gemi üretip ihraç ettiğimiz ülkeler, dünyanın denizcilik anlamında önde gelen ülkeleri. Genelde Kuzey Avrupa ülkeleri. Bunların da başında Norveç geliyor. Tersanelerimiz yakın dönemde Kuzey Avrupa ülkelerine ilave olarak Rusya'dan da sipariş almaya, Rusya için de gemiler inşa etmeye başladı."