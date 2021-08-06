Yangından etkilenenlerin SGK prim borçları 4 ay ertelenecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yangından etkilenenlerin SGK prim borçlarının 4 ay erteleneceğini açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin orman yangınlarından etkilenen yerlerdeki iş yeri ve sigortalıların sosyal güvenlik prim borçları ile ilgili önemli bir duyuru yaptı.

Bakan Bilgin, 28 Temmuz 2021 tarihinde Adana’nın Aladağ, İmamoğlu, Karaisalı ve Kozan ilçeleri, Antalya’nın Manavgat, Akseki, Alanya, Gündoğmuş ve Gazipaşa ilçeleri, Mersin’in Aydıncık ve Silifke ilçeleri, Osmaniye’nin merkez ve Kadirli ilçeleri ile 29 Temmuz 2021 tarihinde Muğla’nın Marmaris, Bodrum, Milas, Köyceğiz ve Seydikemer ilçelerinde meydana gelen orman yangınlarının genel hayatı etkilediğini, bu nedenle bu yerlerin afet bölgesi ilan edilmesi dolayısıyla yangınlardan etkilenen iş yeri ve sigortalıların sosyal güvenlik prim borçlarının ödeme sürelerinin 4 ay erteleneceğini açıkladı.

Bakan Bilgin zor durumda bulunan tüm vatandaşlarımızın her zaman yanında olmaya devam edeceklerini bildirdi.

İLAÇLARA ERİŞİM

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin orman yangınlarından etkilenen yerleşim yerlerinde yaşayan vatandaşların ilaçlarına erişimleri konusunda da gerekli tedbirlerin alındığını açıkladı.

Bilgin; kronik hastalıkların süresi biten raporlarının geçerli sayılarak, hastaların sağlık hizmeti sunucusuna gitmeden ilaç ve tıbbi malzemelerini karşılamaya devam ettiklerini, ayrıca yangın nedeniyle evleri zarar gören ve ilaç alamayan vatandaşların ilaca erişimleri hususunda tüm tedbirleri aldıklarını ifade etti. Bakan Bilgin, evlerini boşaltmaları nedeniyle ilaçlarını alamayan vatandaşların bundukları yerdeki en yakın Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine veya Sosyal Güvenlik Merkezlerine başvurmaları gerektiğini ve yangından etkilenen tüm vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.