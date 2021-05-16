Yanmayan sokak lambaları uygulama ile tespit ediliyor

Yanmayan sokak lambaları uygulama ile tespit ediliyor

"Aydınlatma Mobil Takip" uygulamasıyla yanmayan sokak lambaları tespit edilerek arızaları gideriliyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Aydınlatma Mobil Takip" uygulamasıyla yanmayan sokak lambalarının kullanıcılar tarafından paylaşılmasıyla sorunların yüzde 99,71 oranında çözüldüğünü aktardı.

YAPILAN İHBARLARIN ÇÖZÜMLEME ORANI YÜZDE 99,71

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu uygulamayı 161 bin 604 kişinin kullandığını kaydeden Bakan Fatih Dönmez, ihbar sayısının 574 bin 300, çözümlenen ihbar oranının ise yüzde 99,71 olduğunu belirtti.

"AMAÇ, ARIZALARI YÜKSEK HIZ VE TEKNOLOJİYLE ÇÖZMEK"

Dönmez, "Aydınlatma Mobil Takip uygulamamızla yanmayan sokak lambası kalmayacak. Hedefimiz, artırdığımız altyapı yatırımlarıyla tüm Türkiye'de arızaları yüksek hız ve teknolojiyle çözmek." ifadelerini kullandı.