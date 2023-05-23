Yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü yüzde 2,1 azaldı Türkiye İstatistik Kurumu, bu yılın birinci çeyreğine ilişkin yapı izin istatistiklerini yayınladı.

AA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023'ün ilk çeyreğindeki yapı izin belgeleri sayısını aktardı.

Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2023 yılı I. çeyreğinde belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen yapıların daire sayısı yüzde 0,7 artarken, bina sayısı yüzde 9,2 ve yüzölçümü yüzde 2,1 azaldı.

Toplam yüzölçümün yüzde 53'ü konut alanı olarak gerçekleşti

Belediyeler tarafından 2023 yılı I. çeyreğinde yapı ruhsatı verilen yapıların toplam yüzölçümü 26,7 milyon metrekare iken; bunun 14,2 milyon metrekaresi konut, 7,1 milyon metrekaresi konut dışı ve 5,4 milyon metrekaresi ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

En yüksek yüzölçüm payı yüzde 63,3 ile iki ve daha fazla daireli binaların oldu

Belediyeler tarafından 2023 yılı I. çeyreğinde yapı ruhsatı verilen yapıların kullanma amacına göre en yüksek yüzölçüm payına 16,9 milyon metrekare ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 2,5 milyon metrekare ile bir daireli binalar izledi.

Yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların yüzölçümü yüzde 17,2 azaldı

Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2023 yılı I. çeyreğinde belediyeler tarafından yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların bina sayısı yüzde 10,5, daire sayısı yüzde 19 ve yüzölçümü yüzde 17,2 azaldı.

Toplam yüzölçümün yüzde 57'si konut alanı olarak gerçekleşti

Belediyeler tarafından 2023 yılı I. çeyreğinde yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların toplam yüzölçümü 25,2 milyon metrekare iken; bunun 14,4 milyon metrekaresi konut, 5,2 milyon metrekaresi konut dışı ve 5,7 milyon metrekaresi ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

En yüksek yüzölçüm payı yüzde 74,1 ile iki ve daha fazla daireli binaların oldu

Belediyeler tarafından 2023 yılı I. çeyreğinde yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların kullanma amacına göre en yüksek yüzölçüm payına 18,7 milyon metrekare ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 1,6 milyon metrekare ile sanayi binaları ve depolar izledi.