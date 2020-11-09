Yapılandırma emekli olmanın önündeki bir engeli kaldırıyor

Borç yapılandırılmasıyla ilgili düzenlemenin içinde yer alan SGK borcu ve gecikme faizlerinin yapılandırılması, borcundan dolayı emeklilik için yeterli süresini dolduramayanlara fırsat sunuyor.

Borç yapılandırma düzenlemesinin içinde Bağ-Kur'luları ilgilendiren bir madde yer aldı. Bu maddeye göre prim eksiği olan ve yüksek prim borcu nedeniyle emekli olamayanlara bir fırsat doğuyor.

Bağ-Kur'lulara prim borçları için yapılandırmanın dışında borçlu oldukları zamanı dondurma ve daha önce dondurdukları zamanı tekrar geri alma yani ihya kolaylığı getirildi.

Böylece borcu olduğu için emekli olamayanlar yapılandırma ile emeklilik olanağına kavuşacak. Ayrıca eğer daha önceden ödenmiş prim günleri yeterli ise borçlu oldukları fazla zamanı sildirerek emekli olabilme şansına kavuşacak.

ÖDEYEMEYENLERİN SÜRELERİ DONDURULACAK

Düzenlemeye göre, Bağ-Kur'lu olan esnaf ve çiftçilerin 31 Ekim 2020'ye kadar olan prim borçlarını 2 ay içinde ödemeyen ya da yapılandırmayanların prim borcu silinecek ve sigortalılıkları dondurulacak. Dondurulan bu süreler artık emeklilik için geçerli olmayacak.

YENİ BORÇLANMA SÜRESİ 1 KASIM 2020'DEN İTİBAREN SAYILACAK

Geçmişte borçlarını yatırmayanlar faaliyetlerini sürdürüyorsa 1 Kasım 2020'den itibaren Bağ-Kur kayıtları yeniden başlayacak. Bütün borçlarını yatıranlar 1 Kasım sonrası 5 puanlık prim indiriminden de yararlanabilecek.

BU YAPILANDIRMAYA İHYA OLANAĞI GETİRİLDİ

Bağ-Kur'lu olup da prim borçları nedeniyle daha önce sigortalılık süreleri durdurulanların kendileri veya hak sahipleri, yasa çıktığı andan itibaren 2 ay içinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) ihya başvurusunda bulunabilecek.

SGK'ya bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksitinin ise 28 Şubat 2021 tarihine kadar ödenmesi gerekiyor. İhya yaptıranlar da bu süreye uyduklarında, daha önce dondurdukları yılları sigortalılık süresi olarak değerlendirilebilecek.

Düzenleme sonrası 165 milyar liralık Sosyal güvenlik alacağının tahsil edilmesi bekleniyor.

PRİMİNİ KENDİ ÖDEYENLERE KOLAYLIK

Primini kendi ödeyen taksici, dolmuşçu ve sanatçılar, yapılandırılan borç haricinde 60 günden fazla prim borçları bulunmaması durumunda, ilk taksiti ödemeleri kaydıyla genel sağlık sigortasından yararlanmaya başlayabilecekler.

GSS'DE GECİKME CEZALARI SİLİNİYOR

Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamında olan vatandaşlar da sadece anaparayı ödeyerek geçmiş borçlardan kurtulabilecek.

SAĞLIK HİZMETİ 30 NİSAN’A KADAR UZATILDI

Prim borcu bulunanların sağlık hizmetinden yararlanabilmesi için tanınan süre 30 Nisan 2021'e uzatılıyor. Nisana kadar prim borcunun anaparasını ödeyenlerin gecikme faizi ve cezaları da silinecek.

GSS, AYLIK 88.29 LİRA

GSS kapsamında brüt asgari ücretin yüzde 3'ü oranında prim alınıyor. Buna göre bu yıl aylık 88.29 lira GSS primi ödenmesi gerekiyor.