Yapılandırma kanunu: 119 milyar 266 milyon liralık alacak yapılandırıldı

Yapılandırma kanunu: 119 milyar 266 milyon liralık alacak yapılandırıldı

Kamu borçlarını yapılandırma kanunundan 5 milyon 804 bin 861 mükellef yararlandı ve 152 milyar 663 milyon lira alacak yapılandırıldı.

Kamu borçlarının yapılandırılması için başvuru süresi 30 Eylül'de sona erdi. Yapılandırma yasasına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Vergi borcundan SGK prim borcuma kadar birçok alanda borcun yapılandırılmasına olanak tanıyan "Yapılandırma Kanunundan" 5 milyon 804 bin 861 mükellef yararlandı, 152 milyar 663 milyon lira alacak yapılandırıldı.

7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun'un hükümlerinden yararlananlar borçlarını peşin olarak ödediklerinde de indirimlerden yararlandı.

23 MİLYAR 84 MİLYON LİRA TAHSİLAT YAPILDI

Bugüne kadar 152 milyar 663 milyon lira alacak yapılandırılırken, bu alacaklara karşılık 23 milyar 84 milyon lira tahsilat gerçekleştirildi.

PEŞİT ÖDEME VE İLK TAKSİT 1 KASIM'DA

Düzenleme kapsamında peşin ödemeler ve birinci taksit ödemeleri için son gün 1 Kasım 2021 olarak belirlendi. İkinci taksitin de 30 Kasım 2021'e kadar ödenmesi gerekiyor. Yapılandırılan borçların peşin olarak 1 Kasım 2021'e kadar ödenmesi halinde, hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından yüzde 90, idari para cezalarının aslından yüzde 25 indirim yapılacak

SGK'ye ilk taksit ödemeleri ise en geç 30 Kasım'da gerçekleştirilecek.