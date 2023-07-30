Yapılandırma ödemesinde yarın son gün Gelir İdaresi Başkanlığı, 7440 sayılı Kanun uyarınca ödenmesi gereken birinci taksit (peşin) ödemesi ve ikinci taksit ödemesi için son günün 31 Temmuz 2023 tarihi olduğunu hatırlattı.

AA

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında kamu borçlarının taksitler halinde ödenmesi karara bağlanmıştı.

Vergi ve SSK prim borçlarını da kapsayan bir yelpazede bir çok borcun yapılandırılması mümkün olmuştu.

Bu yapılandırma 48 aya kadar taksit imkanı tanırken, peşin ödemede ise gecikme faizinin yüzde 90'ını siliyordu.

Yapılandırmaya başvurular alındı. İlk taksit ve pişen ödeme tarihi ile 31 Temmuz olarak açıklandı.

Daha önce borç ödeme tarihi bir ay uzatıldığı için ikinci taksit ödemesi de 31 Temmuz'a geliyor.

Yarın taksit ödemeleri ve pişin ödemeler için son gün.

Birinci ve ikinci taksit için son gün

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), konu ile ilgili şu hatırlatmada bulundu:

7440 sayılı Kanun uyarınca ödenmesi gereken birinci taksit (peşin) ödemesi ve ikinci taksit ödemesi için son gün 1 Temmuz 2023.

Ödeme yapılmazsa yapılandırma yanıyor

31 Temmuz'da yapılan yapılandırmanın peşin ödemesinin yapılması gerekiyor. Ya da taksitlendirmenin taksitleri mutlaka yatırılmalı. Aksi taktirde yapılandırma bozulması gündeme gelebilecek.