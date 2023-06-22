Yapılandırmada sona doğru! 265,4 milyar liralık kamu borcunu yapılandırdı Kamu alacaklarının yapılandırılmasına dair müracaatlar bu ayın sonunda ilk ödemeler de temmuz ayının sonunda tamamlanacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugüne kadar başvuru ve ödeme yapılan miktarı paylaştı.

AA

Kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenleme kapsamında vergi ve sigorta primleri başta olmak üzere birçok alandaki borcu yapılandırma olanağı doğdu.

Kanun kapsamında yapılandırılan borçlar peşin veya taksitler halinde ödenebiliyor.

Kanunda taksitle yapılacak ödemeler için geçmiş kanunlardan farklı düzenleme yapıldı ve taksitlerin aylık dönemler halinde ödenmesi esası getirildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı verilerine göre, yapılandırmaya 4 milyon 524 bin 66 mükellef başvurdu, 6 milyon 639 bin 482 yapılandırma dosyası oluşturuldu, bugüne kadar 265,4 milyar liralık alacak yapılandırıldı ve bugüne kadar 20 milyar 725 milyon 946 bin 126 lira tahsilat gerçekleştirildi.

Yapılandırmada son döneme girildi

Vergi daireleri ve sosyal güvenlik müdürlüklerine ödenecek borçlar başta olmak üzere çok sayıda kurumun alacağının yapılandırıldığı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun'dan yararlanmak için son döneme girildi.

Son başvuru süresi: 3 Temmuz

Yapılandırma düzenlemesinden yararlanılmak için tanınan başvuru süresi 31 Mayıs'ta, ilk taksit ödeme süresi ise 30 Haziran'da sona erecekti. Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu süreler birer ay uzatılmıştı. Buna göre, başvuru süresi 3 Temmuz'da (30 Haziran'ın Kurban Bayramı tatiline denk gelmesi nedeniyle), oldu.

İlk ödeme son günü: 31 Temmuz

Yapılandırmada başvurusunu yapanların ödemelerinin ilk taksit ödeme süresi ise 31 Temmuz'da dolacak.

4 milyon 524 bin 66 mükellef "ben borcumu ödemek istiyorum" dedi

Kanun kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerine 4 milyon 524 bin 66 mükellef başvurdu ve bu kapsamda 6 milyon 639 bin 482 yapılandırma dosyası oluşturuldu.

Yapılandırmasını yapanlar ilk ödeme son gününü beklemeden 20,7 milyar lirayı ödedi

Kanun kapsamında bugüne kadar 265 milyar 379 milyon 176 bin liralık alacak yapılandırılırken 20 milyar 725 milyon 946 bin 126 liralık tahsilat gerçekleştirildi.

Süre uzatımı imkanı yok

Başkanlık yetkilileri, kanun hükümlerinden yararlanmak isteyenlerin 3 Temmuz'a kadar başvurması çağrısında bulundu. Kanun gereğince sürenin uzatılması imkanı bulunmuyor.

Cumhurbaşkanı Kararı ile sadece birinci taksitin ödeme süresi uzatılırken taksitle ödemeyi tercih edenlerin temmuz ayında birinci ve ikinci taksitlerini birlikte ödemesi gerekecek.