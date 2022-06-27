Yaptırımlar ödeme yapmasına izin vermeyince Rusya, temerrüde düştü

Rusya'nın parasının olmasına ve ödemesini bankaya yatırmasına rağmen bir yüklü faiz ödemesini, yaptırımlar nedeni ile yapamadığı gündeme geldi.

Bloomberg haber ajansı, Rusya'nın, son bir yüzyıldır ilk kez uluslararası borçlarından birini ödeyememesi nedeniyle temerrüde düştüğünü duyurdu.

100 milyon dolarlık faiz ödemesi yapılamadı

Yayınlanan habere göre, Moskova yönetimi, 100 milyon dolarlık bir faiz ödemesinin son ödeme tarihini kaçırarak temerrüte düştü.

Para var ancak yaptırımlar nedeni ile borç ödenemedi

Rusya'nın yükümlülüğünü karşılayacak parası ve isteğinin olduğu ancak yaptırımlar nedeniyle bu ödemenin yapılmasını imkansız kıldığı açıklandı.

Uluslararası bankacılık sistemine erişimi sınırlı

Yaptırımlar, ülkenin yatırımcılara olan ödemelerini yapabilmesine olanak veren, uluslararası bankacılık sistemine erişimini sınırlıyor.



Para yatırıldı ancak yaptırımlar nedeni ile çıkışına izin verilmedi

Temerrüde düşen faiz ödemesinin ilk ödeme tarihi 27 Mayıs'tı. Rusya paranın, yatırımcılara gönderilmesi amacıyla Euroclear'a yatırıldığını açıkladı. Ancak Bloomberg'ün haberine göre para orada takıldı ve kredi verenlere ulaşmadı.

30 günlük son ödeme tarihinin pazar gecesi bitmesiyle de borç temerrüde düşmüş oldu.

ABD özel istisnasının süresini uzatmadı

Avrupa Birliği (AB) ve ABD'nin Ukrayna ile savaş halinde olan Rusya'ya yönelik yaptırımları, faiz ödemesinin yapılmasını imkansız kıldı. Bu gelişme, ABD Hazine Bakanlığı'nın, yatırımcılarının Rusya'dan ödemelerini alabilmelerini sağlayan "özel istisnayı" uzatmaması sonrası kaçınılmaz hale gelmişti.

Bundan sonra borç ödemeleri ruble ile Rus bankalarından yapılacak

23 Haziran itibariyle çıkarılan bir kararname ile, anlaşmalar dolar ve euro üzerinden yapılmış olsa dahi, tüm gelecekteki borç ödemelerinin ruble ile Rusya bankalarından yapılacağı duyuruldu.

Rus Bakan olayı "komedi" olarak yorumladı

RIA Novosti ajansına konuşan Maliye Bakanı Anton Siluanov, yabancı yatırımcıların paralarını alamayabileceklerini de doğruladı. Bakan, "Herkes Temerrüt diye bir şeyin olmadığının farkında. Tüm bu olanlar bir komedi." açıklamasını yaptı.