Yaptırımlar nedeniyle Rusya’ya ait 78 uçağa el koyuldu

Ukrayna'ya açtığı savaş nedeni ile ekonomik yaptırımlar uygulanan Rusya'ya ait 18 uçağa el konulduğu açıklandı.

Rusya Ulaştırma Bakanı Vitaliy Savelyev, yaptırımlar nedeniyle Rus hava yolu şirketlerine ait 78 uçağa yurt dışında el konulduğunu belirterek, yaklaşık 800 uçağın ise Rusya’da tescil edildiğini açıkladı.

Savelyev, Rusya Federasyon Konseyi’nde yaptığı konuşmada, yaptırımlar nedeniyle sorunlar yaşayan Rus havacılık sektörüne dair değerlendirmelerde bulundu.

"18 UÇAK RUSYA'YA DÖNMEYECEK"

Yaptırımlar öncesinde Rusya’ya ait 1.397 uçağın bulunduğunu belirten Savelyev, “Yurt dışında el koyulması nedeniyle 78 uçağı kaybettik. Bu uçaklar Rusya’ya dönmeyecek.” dedi.

"ÇOK SAYIDA UÇAK RUSYA'DA TESCİL EDİLDİ"

Savelyev, çok sayıda uçağın ise Rusya’da tescil edildiğine işaret ederek, “Yaklaşık 800 uçak Rusya’da tescil edildi ve Rus şirketi üzerinden sigorta ediliyorlar. Durumun olumlu yönde gelişmesi halinde bu yıl hava yolu taşımacılığı hacmimiz 90 milyon yolcuya ulaşabilir.” diye konuştu.

UÇAKLARA EL KONMA RİSKİ UÇUŞLARIN DURMASINA NEDEN OLMUŞTU

Batılı şirketlerin Rus uçaklarına el koyma riski nedeniyle Rusya’da bazı hava yolu ve tur şirketleri uluslararası uçuşlarını durdurmuştu.

Rusya’da hava yolu şirketleri tarafından kiralanan yabancı uçakların, söz konusu şirketlerin malı olarak Rusya'da tescil edilebilmesine yönelik izin 14 Mart’ta verilmişti.