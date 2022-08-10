Yargıtay, iş kazasında tedbir almayan patronun hapis cezasını onayladı

İş kazaları sonuçları açısından; kazayı yaşayan, kazanın yaşandığı iş yeri ve kamuoyunda yara olmaya devam ediyor. İş yeri bu kazaların önlenmesi için gerekli tüm tedbirleri almakla yükümlü.

Yargıtay, iş kazalarına ilişkin emsal nitelikte bir karara imza attı.

Bir inşaatta yaşanan iş kazasında tedbir almayan, uyarıcı levha koymayan, uzman iş sağlığı ve güvenliği elemanı bulundurmayan iş yeri kusurlu sayıldı. yargıtaya yapılan itirazda da aynı karar kabul gördü.

Yargıtay, inşaatta hayatını kaybeden işçinin ölümünden, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini almayan patronun asli kusurlu olduğuna hükmetti.

İnşaat firması uzman iş sağlığı ve güvenliği uzmanı atamadı

İHA'nın haberine göre, Yüksek Mahkeme; müteahidin inşaat alanında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili denetim ve tedbirlerin alınmasının sağlanması için alanında uzman iş sağlığı ve güvenliği uzmanı atamaması nedeniyle işçinin ölümünde asli kusurlu olduğuna dikkat çekti.

Bir inşaatta ölümlü kaza meydana geldi

Bir inşaatta meydana gelen ölümlü kaza sonrası Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkan müteahhit olan sanık, hapis cezasına çarptırıldı.

Müteahhite verilen hapis cezasına itiraz edildi

Sanık avukatı kararı temyiz edince devreye Yargıtay 12. Ceza Dairesi girdi. Emsal nitelikteki kararda;

Uyarıcı levha yok

"Kazı yapılan ve pis su birikintisinin oluştuğu alanda uyarıcı levha, şerit ve güvenlik önlemlerinin bulunmadığının tespit edildiği anlaşılmaktadır.

Uzman iş sağlığı ve güvenliği uzmanı atanmamış



Anılan şirketin sahibi olup yetkili kişi konumunda bulunan sanığın olayın meydana geldiği inşaat alanında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili denetim ve tedbirlerin alınmasının sağlanması için alanında uzman iş sağlığı ve güvenliği uzmanı atamadığı ortadadır.





Sanığın mahkumiyet kararları yerinde

Yine anılan şirkette şantiye şefi olan ve fiilen şantiyede görev yapan inşaat mühendisi sanığın, inşaat alanında alması gerekli tedbir ve önlemleri almayarak bir kişinin ölümüne asli kusurlu hareketleri ile neden oldukları olayda verilen mahkumiyet kararları yerindedir. Asliye Ceza Mahkemesi’nin kararının onanmasına oy birliği ile hükmedilmiştir." ifadeleri yer aldı.