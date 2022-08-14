Yargıtay'dan emekli olduktan sonra çalışanlarla ilgili tazminat kararı

Bir emeklinin, emeklilik sonrasında çalıştığı iş yerinden ayrıldığındaki kıdem tazminatı, geriye dönük olarak emeklilik tarihindeki son maaşına göre hesaplanacak.

Yargıtay, milyonlarca çalışan emekliyi yakından ilgilendiren bir karara imza attı. Bu konuda ayrı görüşler ve uygulamalar vardı. Son karar verildi. Artık emekli iş yerinden ayrıldığında tazminatı emekli olduğu tarihteki maaşı üzerinden hesaplanacak.

Yargıtay karar verdi

Yüksek mahkeme; emekli olmasına rağmen çalışmaya devam eden işçinin istifa etmesi halinde, kıdem tazminatının, emeklilik tarihindeki son maaşına göre hesaplanması gerektiğine hükmetti.

İş Mahkemesi'nin kapısını çalan emekli işçi, çalıştığı işyerinden kıdem tazminatı, yıllık izin ücreti ile ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacaklarının tahsilini istedi.

Dava kısmen kabul edildi

Davalı şirket, iddiaları reddetti. Mahkeme, davanın kısmen kabulüne hükmetti. Kararı davalı temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi.

Emeklilerin kıdem tazminatı hesaplanma usulüne ilişkin tartışmalara son nokta kondu

İHA'nın haberine göre, emsal nitelikte bir karara imza atan Daire, emekli olmasına rağmen çalışan emeklilerin kıdem tazminatı hesaplanma usulüne ilişkin tartışmalara son noktayı koydu.

“Emeklilik tarihine kadar geçen süre için kıdem tazminatı alacağı hak kazanılıyor”

Kararda; "Somut olayda, davacının Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan yaşlılık aylığı almaya başlamasına rağmen asıl işverene ait işyerindeki çalışmasına kesintisiz çalıştığı ortadadır. Bu çalışmasının istifa ile sonuçlanması sebebiyle kıdem tazminatına hak kazanamaz ise de emeklilik tarihine kadar geçen süre için kıdem tazminatı alacağına hak kazandığı sonucuna varılmıştır.

Tazminata esas ücretin belirlenmesinde hata yapıldı

Mahkemece davacının emeklilik tarihine kadar olan çalışma süresi yönünden kıdem tazminatı alacağına hükmedilmesi yerinde ise de tazminata esas ücretin belirlenmesinde hata yapıldığı anlaşılmaktadır.

Davacı istifa ederek ayırılıyor

Davacının emeklilik tarihinden sonraki çalışması istifa ile sona erdiğinden bu döneme ilişkin çalışma süresi ile bu dönem sonundaki ücrete göre kıdem tazminatı hesaplanması yerinde değildir.

Tazminatta davacının emeklilik tarihindeki maaşı esas alınacak

Kıdem tazminatının hesaplanmasında esas alınması gereken (son) ücret, davacının emeklilik tarihindeki ücrettir. Gerek ücretin, gerekse ücrete ilave edilecek yardımların parasal değeri belirlenirken davacının emeklilik tarihi esas alınmalı, bu tarihteki tazminata esas ücret miktarı üzerinden hesaplama yapılmalıdır. Kıdem tazminatına esas ücretin belirlenmesinde hata yapılarak hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir." denildi.