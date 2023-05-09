Yarın açıklanacak! ABD'de enflasyonun düşmesi bekleniyor ABD'de enflasyonun artması, Fed'in faiz politikasını etkilemiş ve alınan kararların yarattığı belirsizlikler de küresel piyasaların seyrinde olumsuzluğa neden olmuştu.

AA ABD'de yarın açıklanacak enflasyon verisi öncesinde tüketicilerin nabzı tutuldu. Gelecek 12 ayı kapsayan medyan enflasyon beklentisi, nisanda yüzde 4,7'den yüzde 4,4'e geriledi ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi, Amerikalı tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisini içeren, nisan ayına ait Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçlarını yayınladı. Kısa vadeli eklenti 0,3 puan azaldı Yaklaşık 1.300 hane halkının katılımıyla gerçekleştirilen anketin sonuçlarına göre, gelecek 12 ayı kapsayan kısa vadeli medyan enflasyon beklentisi, nisanda 0,3 puan azaldı. Orta vadeli beklentisi 0,1 puan arttı Gelecek 3 yıllık süreci kapsayan orta vadeli enflasyon beklentisi ise nisanda 0,1 puan artışla yüzde 2,9'a yükseldi. Uzun vadeli beklentisi 0,1 yükseldi Aynı dönemde, gelecek 5 yıllık süreci kapsayan uzun vadeli enflasyon beklentisi de 0,1 puan artarak yüzde 2,6'ya çıktı. Hane halkı harcamalardaki artışa ilişkin beklenti geriledi Hane halkı harcamalardaki artışa ilişkin beklenti nisanda yüzde 5,7'den yüzde 5,2'ye gerilerken, Eylül 2021'den bu yana en düşük değer kaydedildi. Hane halkı gelirindeki artışa ilişkin beklenti de nisanda 0,2 puan azalışla yüzde 3,1'e indi. Konut fiyatlarında beklenen artış 0,7 puan artı Bu dönemde konut fiyatlarında beklenen artış 0,7 puan artarak yüzde 2,5'e çıkarken, geçen yıl temmuzdan bu yana en yüksek değere ulaşıldı. Maliyetlerdeki artışa ilişkin beklenti gıdada azalırken, enerjide arttı. Sağlık ve kira maliyetlerindeki artışa ilişkin beklentiler ise değişmedi. ABD'de nisan enflasyonu çarşamba açıklanacak ABD'de geçen ay açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), martta aylık yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 5 artarak piyasa beklentilerinin altında gerçekleşmişti. Aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 5 artış bekleniyor Ülkede çarşamba açıklanacak nisan enflasyonuna ilişkin piyasa beklentisi ise aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 5 artış yönünde.