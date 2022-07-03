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    Yarın açıklanacak enflasyon memur maaşını belirleyecek

    Memur maaşları ve emekli aylıkları 2022'nin ilk 6 aylık enflasyon farkına göre zamlanacak. Çalışan ve emekli 5,3 milyonu aşan kamu personelinin odağında TÜFE verisi var.
    • 03.07.2022 - 09:34
    • Güncelleme : 03.07.2022 - 09:40
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    Yarın açıklanacak enflasyon memur maaşını belirleyecek

    Memurun gözü maaş artışında etkin olacak ve yarın açıklanacak haziran enflasyon oranına çevrildi.

    Gözler haziran enflasyonunda

    Asgari ücrete yapılan ara zammın ardından devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklileri de 4 Temmuz'da açıklanacak haziran ayı enflasyon rakamlarına odaklandı.

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı enflasyon verilerini 4 Temmuz Pazartesi günü saat 10.00'da açıklıyor.

    Şu ana kadar enflasyon farkı yüzde 35,64 oldu

    TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine göre, memur maaşlarına baz teşkil eden Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayısta yüzde 2,98 yükselirken, ocak-mayıs döneminde tüketici fiyatlarında yüzde 35,64 artış yaşandı. Böylece 5 aylık dönemde, maaşlara yapılan yüzde 7,5'lik zam oranı aşılırken enflasyon farkı verilmesi durumu ortaya çıktı.

    Toplu sözleşmeden kaynaklı yılın ilk yarısında yüzde 7,5 zam alan devlet memurları, haziran ayı TÜFE oranı kapsamında da enflasyon farkı alacak.

    Toplu sözleşmeden + yüzde 7 zam geliyor

    Memurlara toplu sözleşme gereği, yılın ikinci yarısı için temmuzda yüzde 7 zam verilecek.

    SSK ve Bağ-Kur emeklileri enflasyon farkı kadar zam alacak

    SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını bu yılın ilk 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak.

    enflasyon

    Haziran ayı enflasyon beklentisi 4,44

    Bu arada, AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, haziranda TÜFE'nin yüzde 4,44 artmasını bekliyor.

     

    En düşük emekli maaşı 3 bin 500 lira

    Yeni alınan karara göre mevcutta 2 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığı 3 bin 500 liraya çıkarıldı.

    2022'in ilk 6 ayı için yüzde 30,95 iyileştirme yaşanmıştı

    AA'nın haberine göre, toplu sözleşme gereğince, enflasyon farkı 6 aylık dilimler halinde hesaplanıyor. 2021 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon yüzde 25,47 gerçekleşirken, kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde enflasyondan kaynaklı artış ve ilave zam ile 2022 yılı ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 30,95 iyileştirme yapıldı.


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