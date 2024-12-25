Yarın açıklanacak Merkez Bankası faiz kararına dair anket sonuçları

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Asgari ücrete karar verildi şimdi sıra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faizin oranında.

Yarın (26 Aralık, Perşembe), saat 14.00'te Merkez Bankası, yılın son faiz kararını açıklayacak.

Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına TCMB Başkanı Fatih Karahan başkanlık edecek.

Enflasyonun düşmesi ile birlikte faizin de düşüşe geçmesi bekleniyordu.

8 aydır yüzde 50 olarak sabit tutulan politika faizinde bu kez indirim bekleniyor.

Yapılan anketler ve açıklamalar da indirim beklentisini ortaya koyuyor.

POLİTİKA FAİZİNDEKİ BEKLENTİLER

1- AA FİNANS ANKETİNE GÖRE: YÜZDE 48,50

AA Finans eklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Beklenti anketine katılan ekonomistlerin 4'ü politika faizinin sabit bırakılacağını öngörürken, 10'u indirileceğini tahmin etti. Ekonomistlerin beklentilerinin ortalama değeri faizin 150 baz puan indirilerek yüzde 48,50'ye çekilmesi yönünde oldu.

2- PİYASA KATILIMCILARI ANKETİNE GÖRE: YÜZDE 48,51

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, TCMB'nin politika faizine ilişkin cari ay sonu beklentisi yüzde 48,51 oldu.

3-REUTERS ANKETİNE GÖRE: YÜZDE 48,50-47,50

Reuters anketine göre Merkez Bankası'nın ilk faiz adımının 150 ya da 250 baz puanla perşembe günü atılması bekleniyor.

4-BLOOMBERG ANKETİNE GÖRE: YÜZDE 48,50

Bloomberg HT faiz anketine katılan 22 kurumun medyan beklentisi, aralık ayında gerçekleşecek TCMB toplantısında faizi 150 baz puan indirimle yüzde 50'den yüzde 48,5 seviyesine düşürmesi yönünde.

5-GOLDMAN SACHS'A GÖRE: YÜZDE 50

Yatırım banması Goldman Sachs'a göre ise piyasadaki genel beklentinin aksine aralık toplantısında TCMB'nin politika faizini yüzde 50'de tutacağını öngördü.