Yarın nisan ayı enflasyon verisi açıklanacak

TÜİK enflasyon verisini 05 Mayıs, perşembe günü (yarın) saat 10.00'da açıklayacak. Veri açıklanmadan önce yapılan anketlerin sonucuna göre enflasyonda aylık yüzde 5,96 artış bekleniyor.

Ramazan Bayramı nedeni ile kapalı olan piyasalar yarın itibariyle açılacak. Ve ilk iş gününde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), saat 10.00'da nisan ayı enflasyon verisini paylaşacak.

TÜİK en son olarak tüketici fiyat endeksini (TÜFE) yıllık yüzde 61,14, aylık ise yüzde 5,46 arttışla açıklamıştı.

Enflasyonda artış bekleniyor

Yapılan anketlere göre ekonomistler, nisan ayında enflasyonun ortalama yüzde 5,96 artması beklentisini taşıyor. Buna göre bir önceki ay yüzde 61,14 olan yıllık enflasyonun yüzde 67,10'a yükseleceği hesaplanıyor.

Anketler aylık ortalama yüzde 5,96 artışı gösteriyor

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler de nisan ayında enflasyonun yüzde 5,96 artmasını bekliyor. Ankete katılan 14 ekonomistin nisan ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 4,40, en yüksek yüzde 7,80 aralığında yer alıyor.

Reuters'ın 14 katılımcıyla gerçekleştirdiği ankette göre, enflasyonun nisanda artan gıda ve enerji fiyatları ile aylık yüzde 6, yıllık yüzde 68'e yükselmesi bekleniyor. Reuters'in nisan ayı için yıllık enflasyon tahminleri yüzde 64,2 ila yüzde 70,85 arasında değişiyor.

Bu akşam Fed'in kararı açıklanıyor

Ayrıca bu akşam ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı açıklanacak. Fed'in kararı küresel piyasaların odağında yer alırken, karar metni de ilgi ile takip edilecek.