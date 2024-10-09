Yaş çay üreticilerine fark ödemesi desteği Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, yaş çay üreticilerine 2024 yılı ürünü için fark ödemesi yapılacak.

Haber Merkezi

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ilgili tebliği ile tarım havzaları üretim ve destekleme modeli kapsamında faaliyet gösteren çay üreticilerine destek sağlanması amaçlanıyor.

İLK DEFA DESTEK ÖDEMESİ YAPILACAK

Buna göre, ödeme yapılacak üreticiler ve ödeme miktarları da açıklandı. İlk defa 2024 yılı üretim sezonunda yaş çay yaprağı üreterek satışını yapan ruhsatlı üreticilere, kilogram başına 200 kuruş fark ödemesi desteği yapılacak.

Üreticilere ayrıca, 2024 yılı yaş çay üretim sezonunda dekar başına en fazla 2 bin 766 kilograma kadar yapılan çay satışına fark ödemesi desteği sağlanacak.

2024 yılı üretim sezonunda üreticiliği devam eden ruhsatlı üreticiler bu kapsamda değerlendirildi.

Destekten ilk defa yararlanmak isteyen ruhsatlı üreticilerin, 31 Aralık tarihine kadar Resmi Gazete'de yayımlanan başvuru dilekçesi ile kimlik numarasını beyan ederek, kamu veya özel sektör işletmelerine başvurmaları gerekiyor.