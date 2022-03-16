Yaş meyve sebze ihracatı şubatta 255 milyon doları aştı

Yaş meyve sebzeciler, Rusya ile Ukrayna arasındaki kriz dolayısıyla yaşanan gelişmeleri değerlendirmek ve kriz sebebiyle ortaya çıkan sorunlara dair çözüm fikirlerini tartışıyor.

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı ve Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Nejdat Sin, Türkiye’nin şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2 artışla 255,6 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini açıkladı.

Sin, ayrıca Rusya ile Ukrayna arasındaki kriz dolayısıyla yaşanan gelişmeleri değerlendirmek ve kriz sebebiyle ortaya çıkan sorunlara dair çözüm fikirleri üretmek amacıyla Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’nin organizasyonuyla ihracatçı firmaların bir araya geldi.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK YAŞ MEYVE SEBZE PAZARI RUSYA

Toplantıda, yaş meyve sebze ihracatında Türkiye’nin en büyük pazarının Rusya olduğunu, Ukrayna’nın ise 4’üncü sırada yer aldığını belirterek, bu iki ülke arasında 24 Şubat’ta başlayan savaşın etkilerinin en aza indirgenmesi için çalışıldığı belirtildi.

"PAZAR ÇEŞİTLİLİĞİ ARTIRMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Başkan Sin, “Şubat ayında Rusya’ya ihracatımız yüzde 26 azalışla 58,7 milyon dolar, Ukrayna’ya ihracatımız yüzde 34 artışla 19,5 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu iki ülkeyle ilgili olarak ihracatçılarımızın alacaklarının temini, tedarik zinciri ve alternatif dağıtım kanalları üzerinde çalışıyor diğer yandan da pazar çeşitliliğini artırmaya yönelik çok yönlü araştırmalar yapıyoruz.” dedi.

İHRACATTA TAHSİLAT SÜRECİ GERİDEN GELİYOR

Yaş meyve sebze sektöründe ihracat pazarlarında tahsilat sürecinin 2-3 ay geriden geldiğini belirten Başkan Sin, “Rusya ve Ukrayna pazarlarında yerel paralarla ticaret yapmaktayız. Her iki ülkenin de para birimlerinde aşırı değer kaybetmesinden dolayı ihracatçılarımız ciddi şekilde mağdur olmuş durumda.

ALACAKLARIMIZ ERİDİ

Alacaklarımız yüzde 50’nin üzerinde eridi. Diğer yandan bazı bankalar ruble ile işlem yapmıyor. Ruble hesabımızı ne dolara ne de başka cins paraya çeviremiyoruz. Bu durum da mağduriyetimizi daha da artırıyor. Bu sorunların çözümü için Ticaret Bakanlığımız başta olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla eşgüdüm içinde hareket ederek ihracatçılarımızın mağduriyetlerini gidermeye çalışıyoruz.” diye konuştu.

"YENİ PAZAR ARAYIŞLARIMIZA AVRUPA ÜLKELERİNDE HIZ VERDİK"

Geçen yıl Türk yaş meyve sebze sektörünün 3,08 milyar dolarlık ihracatında Rusya’nın 1,01 milyar dolar değerle yüzde 33 pay aldığını, Ukrayna’nın ise 216,7 milyon dolar değerle yüzde 7’lik paya sahip olduğunu anımsatan Başkan Sin, şöyle devam etti:

“Sektör ihracatımızın yüzde 40’ını oluşturan bu iki ülkedeki savaş hali, yaş meyve sebze sektörümüzdeki tüm üretim ve dağıtım zincirini olumsuz etkiliyor. Tarım ve Orman Bakanlığımız, Ticaret Bakanlığımız ile koordinasyon halinde hareket ederek üretici ve ihracatçılarımızın bu süreçten en az kayıpla çıkması için gayret gösteriyoruz. Diğer yandan yeni pazar arayışlarımıza da hız verdik. Avrupa ülkeleri başta olmak üzere yakın coğrafyamızdaki diğer ülkelerdeki uluslararası tedarikçilerle iletişim halindeyiz. İhracatçı firmalarımız yeni pazar araştırmaları sürecinde devlet desteklerinden daha fazla yararlandırılırsa yeni pazarlarda kalıcı ve güçlü olacağımıza inanıyoruz.”