Yaş meyve sebze ihracatının yüzde 46'sı Akdeniz'den Yaş meyve sebze ihracatı sağladığı döviz girdisi ile Türkiye ekonomi içinde önemli bir yer tutuyor. Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği de bu anlamda sağlanan gelire ait detayları gözler önüne serdi.

AA

Türkiye, yaş sebze ve meyve ihracatında iddiasını koruyor.

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Ferhat Gürüz, Türkiye'den ocak-haziran döneminde 1,69 milyar dolarlık yaş meyve sebze ihraç edildiğini bildirdi.

Gürüz, Türkiye'nin yılın ilk yarısında gerçekleştirdiği dış satıma ilişkin şu bilgileri verdi:

Türkiye'nin yaş meyve ve sebze ihracatı 2023'ün ilk yarısında yüzde 17 artışla 1,69 milyar dolar düzeyine ulaştı. Bu performansa Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği tarafından yüzde 46 oranında destek verildi.

En fazla ihraç edilen ürün domates oldu

Gürüz, 6 ayda 2 milyon 277 bin ton ürünü uluslararası pazarlarda değerlendirdiklerini aktararak, şunları kaydetti:

Sektörümüzün en fazla ihraç ettiği ürünler domates, mandalina ve biber oldu. Bu dönemde yüzde 32 artışla 326 milyon dolarlık domates, yüzde 35 artışla 228,4 milyon dolarlık mandalina ve yüzde 51 artışla 180,2 milyon dolarlık biber ihraç ettik.

"En büyük pazar Rusya"