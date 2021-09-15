Yaş meyve ve sebze ihracatı ağustosta yüzde 14 arttı

247 BİN 155 TON ÜRÜN YURT DIŞINA GÖNDERİLDİ

Sin, yaş meyve sebze sektörünün ağustosta 247 bin 155 ton ürünü ihraç pazarlarında değerlendirdiğini belirtti.

EN FAZLA ÜZÜM İHRACATI YAPILDI

Ağustosta en fazla ihraç edilen ürünün yüzde 21 artış ve 36 milyon dolarla üzüm olduğunu ifade eden Sin, bunu yüzde 4 azalış ve 26 milyon 100 bin dolarla şeftali ile yüzde 85 artış ve 20 milyon 200 bin dolarla domatesin izlediğini aktardı.

İHRACATIN YILDIZI RUSYA

En fazla ihracat yapılan ülkelerin başında Rusya'nın yer aldığını vurgulayan Sin, şunları kaydetti:

"Rusya pazarında yüzde 5 artışla 41 milyon 500 bin dolarlık ihracat değerine ulaştık. Yüzde 24 artış ve 20 milyon dolarla Almanya ikinci, yüzde 162 artış ve 10 milyon 100 bin dolarla Suriye üçüncü sırada yer aldı. Ağustosta ihracat hacminde en yüksek artışı yakaladığımız ülkelerde yüzde 1.724 artış ve 1 milyon 500 bin dolarla Yunanistan liste başı oldu. Yüzde 536 artış ve 1 milyon 800 bin dolarla Libya ikinci, yüzde 306 artış ve 5 milyon 400 bin dolarla İsrail üçüncü sırada yer aldı. Avrupa'daki hedef pazarlarımızdan Yunanistan'ın yanı sıra Almanya, Hırvatistan, Bulgaristan ve İsviçre'de sağladığımız kayda değer artışlar da motivasyonumuzu artırdı."​​​​​​​