Yaş meyve ve sebze ihracatından kasımda 371.5 milyon dolar

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, Türkiye'nin kasım ayında yaptığı yaş meyve ve sebze ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artışla 371 milyon 5 bin dolar olduğunu bildirdi.

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Nejdat Sin, bir açıklama yaparak Türkiye'de narenciye ağacı sayısının 47 milyonu aştığını, rekoltenin de 4 milyon 300 bin tona çıktığını aktardı.

İHRACATTA YÜZDE 12'LİK ARTIŞ

Sin, "Yaş meyve ve sebze ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12 artarak 371 milyon 5 bin dolara ulaştı." ifadesini kullandı.

"REKOLTEDE ARTIŞ BEKLİYORUZ"

Sin, 2020-2021 narenciye sezonunda rekoltede de artış beklendiğini belirterek şunları kaydetti:

"Eylül ayının ilk haftasından itibaren başlayan yeni narenciye sezonunda hasadın en hızlı dönemine girdik. Bu bereket, doğal olarak kasım ayı ihracatımıza da yansıdı. Kasım ayında ülkemizin 371 milyon 500 bin dolarlık yaş meyve sebze ihracatının 207 milyon dolarlık kısmını narenciye ürünleri oluşturdu.

KASIM AYINDA MANDARİN İHRACATI ÖNE ÇIKTI

Bu ayda en fazla ihraç ettiğimiz ürün 116 milyon 700 bin dolar değerle mandarin oldu. İkinci sırada 49 milyon 800 bin dolar değerle limon, üçüncü sırada 28 milyon 700 bin dolar değerle portakal yer aldı. Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına dönemine göre ihracat oranı en fazla artan ürünlerimiz ise hurma, ayva, elma, biber ve limon oldu."

EN FAZLA İHRACAT RUSYA'YA

Sin, ülkeler bazında ihracata ilişkin şu bilgileri verdi:

"Kasımda en fazla yaş meyve ve sebze ihraç ettiğimiz ülke yüzde 26 artış ve 157 milyon 100 bin dolarla Rusya oldu. Yüzde 2 artış sağladığımız Ukrayna 35 milyon 200 bin dolarla ikinci sırada yer aldı. Bu ülkeyi yüzde 48 artış yakaladığımız Irak, 33 milyon 700 bin dolarla üçüncü sırada takip etti. Kasımda ihracatımızı en fazla artırdığımız ülkelere baktığımızda, yüzde 424 artış ve 8 milyon 600 bin dolarla Suriye birinci, yüzde 90 artış ve 4 milyon 700 bin dolarla Bangladeş ikinci, yüzde 63 artış ve 7 milyon 700 bin dolarla İsrail üçüncü sırada yer aldı."

Sin, yaş meyve sebze ihracatının ocak-kasım döneminde ise yüzde 22 artışla 2 milyar 325 milyon dolara ulaştığını bildirdi.