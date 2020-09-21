Yasa dışı balık avı cezaları 50 bin liraya kadar çıkartıldı

Yasa dışı balık avı cezaları 50 bin liraya kadar çıkartıldı

Yasa dışı balık avlamakla ilgili cezaların artırılması gündemdeydi. Av cezalarının 5 bin liradan 50 bin liraya kadar yükseltilmesi ile birlikte denetimler de hız kazandı.

Balıkçılığın ön plana çıktığı illerden Samsun’da da diğer illerde olduğu gibi denetimler aralıksız olarak sürdürülüyor.

Denetim yapılan kent dahilindeki deniz, iç sular, karaya çıkış noktaları, balık hali, nakil güzergâhları, işleme ve değerlendirme tesisleri, soğuk hava depoları ile toptan ve perakende satış yerlerinde; kurallara uygun çalışan balıkçıların haklarının korunması ve yasa dışı su ürünleri avcılığında caydırıcılığın sağlanması amaçlanıyor.

SAMSUN’DA ÇİFT GEMİ İLE ORTA SU TROLÜ BALIK AVCILIĞI DENETLENDİ

Bu anlamda Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Samsun Balık Hali’nde yapılan denetimlere katıldı ve Samsun bölgesinde yaygın olarak yapılmakta olan çift gemi ile orta su trolü balık avcılığını yerinde görmek için denize açıldı.

YENİ CEZALAR 5 BİN LİRA İLE 50 BİN LİRA ARASINDA DEĞİŞİYOR

Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Sağlam,

“635 lira- 5 bin lira arasında değişen cezalar, yeni değişiklikle birlikte 5 bin lira- 50 bin lira seviyesine çıkarıldı.

BALIK KAYNAKLARININ KORUNMASI HEDEFLENİYOR

Devletimizin su ürünleri politikalarının ana hedefi, halkımıza bol ve ucuz balık sağlamak olduğu kadar; deniz, göl, baraj ve nehirlerimizdeki su ürünleri ve balık kaynaklarını koruyarak sürdürülebilir avcılık yöntemlerinin geliştirilmesini sağlamaktır. Bu kapsamda balıkçılarımızın özellikle küçük balıkları avlamaktan ve satmaktan kaçınmaları gerekmektedir.” dedi.

“EL KONULAN KÜÇÜK BOYDAKİ BALIKLAR, YEM FABRİKALARINA GÖNDERİLECEK”

Sağlam, yeni Su Ürünleri Kanun Değişikliği ile bundan böyle el konulan küçük boydaki balıklar perakende ve toptan olarak piyasaya arz edilemeyeceğini belirterek "Bu tür ürünler, yem fabrikalarına satışı yapılacak veya hayır kurumlarına bağışlanacak.” açıklamasında bulundu.