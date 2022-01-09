Yasa dışı tütün ticareti kaynaklı vergi kaybı 18,2 milyar lira

Uzmanlar yasa dışı tütün ticaretinin ekonomiye etkilerini inceledi. 2020 yılında yasa dışı tütün ticareti kaynaklı vergi kaybının yaklaşık 18,2 milyar lira olduğu ortaya konuldu.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Fuat Oğuz, Dr. Koray Göksal ve Dr. Serpil Oğuz ile birlikte yaptığı yasa dışı sarmalık tütün üretimi ve satışı konusundaki çalışmasında yasa dışı tütün ticaretinin ekonomik boyutuna dikkat çekti.

Uzmanların yaptığı çalışmalar, 2020 yılında yasa dışı tütün ticareti kaynaklı vergi kaybının yaklaşık 18,2 milyar lira olarak gerçekleştiğini ortaya koydu.

"TÜRKİYE'DEKİ TÜTÜN ÜRETİMİNİN ÇOĞU SÖZLEŞMELİ"

Oğuz, "Türkiye'de Yasa Dışı Sarmalık Tütün Üretimi ve Satışının Ekonomik ve Sosyal Etki Analizi"nde, Türkiye'de tütün üretiminin çoğunlukla sözleşmeli olarak yapıldığını, fakat yasa dışı ticaretin de önemli bir büyüklüğe ulaştığını vurguladı.

2020 YILI PİYASA BÜYÜKLÜĞÜ 26 MİLYAR ADET

Oğuz, 2020 yılında yasa dışı sarma sigara piyasasının büyüklüğünün yaklaşık 26 milyar adete, yani 1,3 milyar pakete denk gelecek miktarda gerçekleştiğini saptadı.

SATIŞ HASILATI 21,37 MİLYAR LİRA

Kullanılan modelde 2020 yılı için yasa dışı piyasanın perakende satış hasılatı, ortalama yasal sigara satış fiyatı üzerinden hesaplanarak 21,37 milyar lira olarak tahmin edildi. Bu rakam iç piyasadaki 95,5 milyar liralık yasal sigara satış hasılatının yaklaşık yüzde 22,4'üne karşılık geliyor.

Araştırmaya göre 2020 yılı için yasa dışı sarmalık kıyılmış tütün piyasası kaynaklı vergi geliri kaybı yaklaşık 18,2 milyar lira olarak tahmin edildi.