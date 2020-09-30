Yaşlı Destek Programı’na 30 milyon lira kaynak sağlandı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 65 yaş üstü vatandaşlar için sürdürülen Yaşlı Destek Programı ile 62 bin 400 yaşlıya destek sağlandığını belirtti.

Giderek sayıları artan yaşlı nüfusuna giren vatandaşların, daha sağlıklı ve refah bir yaşam sürebilmesi için çalışmalar yürütülüyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bu konuda yaptığı açıklamada, yaşlı vatandaşların öncelikle bulundukları ortamda sağlık, huzur ve güven içinde yaşamlarını devam ettirmeleri, toplum içinde aktif, üretken ve saygın bir şekilde mutlu bir yaşam sürdürmelerini amaçladıklarını aktardı.

Selçuk, bu anlayışla huzurevlerinin işleyişinden yaşlıları merkeze alan projelere kadar birçok çalışmanın hayata geçirildiğine işaret etti.

BAKANLIKTAN YAŞLILARA HÜRMET EDEN PROJELERE YAKLAŞIK 30 MİLYON LİRA DESTEK

Bakan Selçuk, 65 yaş üstü vatandaşlara sunulan önemli destek mekanizmalarından birinin de yaklaşık 4 yıldır yerel yönetimlerle iş birliğinde sürdürülen Yaşlı Destek Programı (YADES) olduğunu belirterek şunları aktardı:

"Bakanlık olarak yaşlılarımızın korunması, desteklenmesi, evde bakımlarının yapılması ve psiko sosyal destek gibi geniş bir alandaki uygulamaları kapsayan YADES projelerine maddi destek sağlıyoruz. Bu çerçevede 13 ildeki YADES projeleri için yaklaşık 30 milyon lira kaynak aktarımında bulunduk."

YAŞLI NÜFUSUN TÜM NÜFUSA ORANI 2050'DE YÜZDE 21'E ÇIKACAK

Öte yandan Bakanlığın TÜİK verileri ışığında yaptığı projeksiyon çalışmalarına göre, gelişmiş ülkelerle paralel bir şekilde Türkiye'de de doğum oranlarının düşmesi, doğumda beklenen yaşam süresinin uzaması gibi etkenler sebebiyle yaşlı nüfusu giderek artıyor.

65 yaş üstü nüfusun, tüm nüfusa oranı 2019 sonu itibarıyla yüzde 9,2 iken bu oranın 2023'te yüzde 10,2'ye, 2050 yılında ise yüzde 21'e ulaşması bekleniyor.