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Yatay seviyede! Güncel altın fiyatları 4 Ocak 2022: Gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

Yatay seviyede! Güncel altın fiyatları 4 Ocak 2022: Gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

Yeni yılın ilk günlerinde altın fiyatlarındaki son durum merak ediliyor. Peki 4 Ocak Salı 2022 gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar?