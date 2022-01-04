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- Yatay seviyede! Güncel altın fiyatları 4 Ocak 2022: Gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?
Yatay seviyede! Güncel altın fiyatları 4 Ocak 2022: Gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?
Yeni yılın ilk günlerinde altın fiyatlarındaki son durum merak ediliyor. Peki 4 Ocak Salı 2022 gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar?
- Haber Merkezi
- 04.01.2022 - 13:11
- Güncelleme : 04.01.2022 - 13:15
Seneyi yükselişle kapatan altın fiyatları, yeni yılın ilk günlerinde yatay seyrediyor.
Vatandaşlar altın almadan önce son rakamları araştırıyor.
Bugün gram altın fiyatı 772 liradan işlem görürken çeyrek altın ise 1278 lira civarında.
Yarım, tam ve cumhuriyet altını ise gram altına paralel hareket ediyor.
4 Ocak 2022 Salı günü altın fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. İşte bugünkü güncel altın fiyatları..
4 OCAK 2022 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN
ALIŞ: 771,88
SATIŞ: 772,03
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 1.257,00
SATIŞ: 1.278,00
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 5.003,00
SATIŞ: 5.090,00
YARIM ALTIN
ALIŞ: 2.513,00
SATIŞ: 2.559,00
REŞAT ALTIN
ALIŞ: 5.055,47
SATIŞ: 5.125,95
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 703,10
SATIŞ: 714,08
ALTIN ONS
ALIŞ: 1.805,46
SATIŞ: 1.805,70