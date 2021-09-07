Yatırımcı ağustosta BIST 100 endeksi ile kazandı

TÜİK, Ağustos 2021 tarihli finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), Ağustos 2021 tarihinde açıkladığı finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarına göre, en yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 2,31, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 3,98 oranlarıyla BIST 100 endeksinde gerçekleşti.

YATIRIMCISINA KAYBETTİRENLER

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 0,93, mevduat faizi (brüt) yüzde 1,37, Amerikan doları yüzde 4,19, euro yüzde 4,72 ve külçe altın yüzde 5,17 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde ise DİBS yüzde 0,68 ve mevduat faizi (brüt) yüzde0,24 oranlarında yatırımcısına kazandırırken; Amerikan doları yüzde 2,63, euro yüzde 3,16 ve külçe altın yüzde3,62 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

ÜÇ AYLIK DEĞERLENDİRMEDE KAZANDIRAN YATIRIMLAR

DİBS, üç aylık değerlendirmede; TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 0,08 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 4,11 oranında yatırımcısına kaybettirdi. Külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10,80, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde6,91 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

6 AYLIK DEĞERLENDİRMEDE DOLAR YATIRIMCISININ YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ

Altı aylık değerlendirmeye göre Amerikan doları; TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10,04 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlarken; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 3,19 oranında yatırımcısına kaybettirmiştir. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 23,76, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 13,34 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

YILLIK DEĞERLENDİRMEDE EN YÜKSEK REEL GETİRİ BIST 100 ENDEKSİNDE GERÇEKLEŞTİ

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde BIST 100 endeksi; TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10,46 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı olurken; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 9,48 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından Amerikan doları yüzde 19,95, euro yüzde 20,38, mevduat faizi (brüt) yüzde 24,84, DİBS yüzde 26,69 ve külçe altın yüzde 27,92 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde Amerikan doları yüzde 2,31, euro yüzde 2,84, mevduat faizi (brüt) yüzde 8,29, DİBS yüzde 10,54 ve külçe altın yüzde 12,04 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.