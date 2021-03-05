Yatırımcı ilgisi paraya aracılık etmeye yöneldi

Rekabet Kurumu’nun incelediği birleşme ve devralma işlemleri arasında, en yüksek değer 7 milyar 340 milyon lirayla "parasal aracı kuruluşların faaliyetleri" alanında gerçekleşti.

Rekabet Kurumu'nun "2020 Yılına İlişkin Birleşme ve Devralma Görünüm Raporu"ndan yaptığı derlemeye göre, Kurum, 2019 yılında 208 birleşme ve devralma işlemini incelerken bu sayı 2020'de 220 olarak gerçekleşti.

Söz konusu birleşme ve devralmaların 30'unda tarafların tümü Türkiye kökenli, 139'unda ise tümü yabancı ülke yasalarına göre kurulmuş şirketlerden oluşurken, 38'inde ise işlem taraflarından en az birer tanesinin Türkiye ve yabancı kökenli şirketler olduğu belirlendi.

Tüm işlemlerde tüm tarafları Türkiye kökenli olan şirketler arasında gerçekleştirilen birleşme ve devralmaların toplam işlem değeri 6 milyar 632 milyon lira, aynı dönemde tüm tarafları yabancı şirketler olan işlemlerde gerçekleşen toplam işlem değeri 2 trilyon 669 milyar lira, işlem taraflarında Türkiye ve yabancı kökenli şirketlerden oluşan birleşme ve devralmalarda bildirilen işlem değeri 21 milyar 846 milyon lira oldu.

YABANCI YATIRIMCILARIN DEVRALMA TALEPLERİ

2020 yılında Türkiye kökenli şirketlerin devir konusu olduğu devralma işlemlerinde yabancı yatırımcılarca yapılması öngörülen 34 ayrı işlemde toplam yatırım tutarı yaklaşık 10 milyar 700 milyon lira oldu.

İLK SIRADA ALMAN YATIRIMCILAR VAR

Geçen yıl işlem bazında yapılan sıralamaya göre, ilk sırada 5 işlemle Almanya kökenli yatırımcılar yer aldı.

PARASAL ARACILIK FAALİYETLERİNE YATIRIMCI İLGİSİ

Geçen yıl 75 işlemde hedef şirketin Türkiye kökenli olduğu görülürken, bu işlemlerde toplam bedel 29 milyar 192 milyon lira olarak hesaplandı.

Ekonomik faaliyet alanı bakımından, hedef şirketin Türkiye kökenli olduğu işlemler içinde en yüksek işlem değeri 7 milyar 340 milyon lirayla "parasal aracı kuruluşların faaliyetleri" alanında gerçekleşti.

Bu alandaki işlem değeri 2020 yılında bildirilen Türkiye işlemlerinin toplam değerinin yaklaşık yüzde 25,2'sine karşılık geldi.