Yatırımcı temkinli! Küresel piyasalarda yükseliş göze çarpıyor Fed'in yüksek olasılıkla faizi sabit bırakması düşünülüyor ve küresel piyasalar bunu fiyatlandırıyor.

AA

Küresel piyasalar, sınırlı da olsa yükseliş eğiliminde hareket ediyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikalarına ilişkin belirsizlikler gün geçtikçe azalıyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Banka'nın yüzde 81 ihtimalle politika faizini sabit tutacağı öngörülüyor.

Yatırımcı temkinli davranıyor.

ABD'de kripto paraya karşı denetimlerini sıkılaştırdı.

Coinbase hisseleri düştü

Coinbase hisseleri, dava haberinin ardından günü yüzde 12 değer kaybıyla tamamladı.

Boeing'in hisseleri azaldı

Boeing hisseleri azaldı. Şirketin, 787 Dreamliner modelinde yeni bir kusur bulunduğu ve teslimatların etkileneceği konusunda uyarması sonrası yüzde 1'e yakın düştü.

Altının ons fiyatı

Emtia fiyatlarının da dar bir bantta hareket ettiği görülürken, altının ons fiyatı önceki kapanışın hemen altında 1.964 dolardan, Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 0,2 düşüşle 75,8 dolardan işlem görüyor.

New York borsası yükseldi

Dün New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,24, Nasdaq endeksi yüzde 0,36 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,03 yükseldi. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne karışık seyirle başladı.

Borsa İstanbul değerlendi

Yurt içinde dün alış ağırlıklı seyrini dördüncü güne taşıyan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 5.388,80 puandan tamamladı.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler

Analistler, bugün İngiltere'de konut fiyat endeksi, Almanya'da sanayi üretimi ve ABD'de dış ticaret dengesinin takip edileceğini belirtiyor.

15.30 ABD, nisan ayı dış ticaret dengesi