Yatırımcı verilere odaklandı! Küresel piyasalar karışık seyrediyor Küresel piyasalar yeni haftanın ilk gününe para politikalarındaki belirsizliklerle başladı.

AA

Küresel piyasaların yeni haftadaki en önemli gündemi, 24-26 Ağustos'ta gerçekleşecek Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda politika yapıcıların verecekleri mesajlar olacak.

Cuma günü New York borsasında karışık bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi günü yüzde 0,07 artışla, S&P 500 endeksi yüzde 0,03 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,20 azalışla tamamladı.

ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne ise yatay bir seyirle başladı.

Avrupa borsalarında geçen hafta satış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın Jackson Hole'de gerçekleştireceği konuşmanın yanı sıra bölgenin en büyük ticaret ortağı olan Çin'in ekonomisine ilişkin haber akışı da yatırımcıların odağında olacak.

Dünya genelinde imalat sanayi, hizmet sektörü ve bileşik PMI verileri

Analistler, bu hafta bölge genelinde açıklanacak öncü imalat sanayi, hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin, bölgenin ekonomik aktivitesine dair sinyaller verebileceğini ifade etti.

Euro/dolar paritesi yüzde 0,1

Küresel çapta dolar talebinin gücünü korumasıyla geçen hafta düşüş eğilimini üst üste 5. haftaya taşıyan euro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 1,0880 seviyesinde bulunuyor.

Asya tarafında ise bugün Çin Merkez Bankası'nın en düşük kredi faiz oranını beklentilerden az indirmesi piyasalarda endişenin artmasına sebep oldu.

Banka, 1 yıllık kredi faiz oranını 10 baz puan indirerek yüzde 3,45 seviyesine çekerken, 5 yıllık kredi faiz oranını da yüzde 4,20'de sabit bıraktı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi değer kaybetti

Yurt içinde geçen hafta dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, cuma günü yüzde 3,23 azalışla 7.513,29 puandan günü tamamlarken, bu hafta gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısında açıklayacağı faiz kararına çevrildi.

TCMB Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 250 baz puan artırılarak yüzde 20'ye çekileceğini tahmin ediyor.

Kur Korumalı Mevduat'ı azaltacak karar alındı

Öte yandan, hafta sonu Resmi Gazete'de yayınlanan TCMB tebliğleri ile Türk Lirası (TL) mevduatları artıracak, Kur Korumalı Mevduat'ı (KKM) azaltacak düzenlemeye gidildi.

Buna göre, sadeleşme süreci kapsamında yabancı para mevduattan KKM'ye dönüşüm hedefi uygulamasına ve TL payına göre ilave/indirimli menkul kıymet tesis uygulamasına son verildi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

09.00 Almanya, temmuz ayı ÜFE

10.00 Türkiye, temmuz ayı Yurt dışı ÜFE