Yatırımcılar kar elde etmek için satış yaptı! Altın rekorlar serisine ara verdi

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ABD Merkez Bankası (Fed), enflasyonu düşürmek için faiz artırırken, faiz adımlarını sonlandırmayı ve faiz düşüşünü gündeme aldığını açıkladı.
Bu açıklamanın etkisiyle ons altın değeri 2 bin 148 dolara kadar çıkmıştı. Ancak bugün kâr satışı ile birlikte 2 bin 26 dolara geriledi.
Bu düşüş yurt içindeki altın fiyatlarını da etkiledi.
Gram altın çıktığı 1.992 liradan bugün 1.884 liraya kadar düştü.
Altın fiyatları
İstanbul Kapalıçarşı'da serbest piyasada altın fiyatları şöyle:
Gram altın: 1.884 lira
Çeyrek altın: 3 bin 196 lira
Cumhuriyet altını: 13 bin 24 lira
Tam altın: 12 bin 734 lira
Yarım altın: 6 bin 392 lira
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