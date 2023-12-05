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Yatırımcılar kar elde etmek için satış yaptı! Altın rekorlar serisine ara verdi

Yatırımcılar kar elde etmek için satış yaptı! Altın rekorlar serisine ara verdi Altının fiyatı yükselince, uzmanlara göre, elinde altını olanlar kâr elde etmek için satışa yöneldi. Piyasaya verilen altın fiyatların düşmesine neden oldu.