Yatırımcılar kar elde etmek için satış yaptı! Altın rekorlar serisine ara verdi
ensonhaber.com

ABD Merkez Bankası (Fed), enflasyonu düşürmek için faiz artırırken, faiz adımlarını sonlandırmayı ve faiz düşüşünü gündeme aldığını açıkladı.

Bu açıklamanın etkisiyle ons altın değeri 2 bin 148 dolara kadar çıkmıştı. Ancak bugün kâr satışı ile birlikte 2 bin 26 dolara geriledi.

Bu düşüş yurt içindeki altın fiyatlarını da etkiledi.

Gram altın çıktığı 1.992 liradan bugün 1.884 liraya kadar düştü.

Altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da serbest piyasada altın fiyatları şöyle:

Gram altın: 1.884 lira

Çeyrek altın: 3 bin 196 lira

Cumhuriyet altını: 13 bin 24 lira

Tam altın: 12 bin 734 lira

Yarım altın: 6 bin 392 lira