Yatırımcılar savunma ve havacılık şirketleri ile kazandı

Yatırımcılar savunma ve havacılık şirketleri ile kazandı

Dünyanın önde gelen savunma ve havacılık şirketleri, mart ayında hisse senedi piyasalarında yatırımcısını sevindirdi.

Dünyada savunma ve havacılık işlerinde başarıya ulaşan şirketlere yatırım yapanlar mart ayından karlı çıktı.

Dünyanın önde gelen savunma ve havacılık şirketleri, hisse senedi piyasalarında mart ayında yaptıkları proje anlaşmaları ve teslimatlara ilişkin olumlu haberlerle iyi bir performans sergiledi.

BOEING'İN HİSSELERİ

Boeing'in hisseleri mart ayında yüzde 20,1 değer kazandı. Boeing, Avustralya Kraliyet Hava Kuvvetleri ile geliştirdiği "Loyal Wingman" adlı insansız savaş uçağının ilk uçuşunu Avustralya'da yaptığını bildirdi.

Geçen ay ayrıca ABD yönetimi, Almanya’ya 5 adet Boeing P-8A Poseidon anti-denizaltı ve anti-yüzey savaş uçağının, 9 adet Çok Fonksiyonlu İstihbarat Dağıtım Sistemi Ortak Taktik Radyo Sistemleri, 12 adet LN-251 Entegre Küresel Konumlama Sistemleri ve bunlarla ilgili diğer sistemlerin satışına onay verdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, söz konusu paketin üreticisinin Boeing firması ve toplam karşılığının ise 1 milyar 770 milyon dolar olduğu bildirdi.

Bu gelişmelerle birlikte Boeing geçen ay hisse senedi piyasalarında kayda değer bir performans sergiledi.

LOCKHEED MARTIN'İN HİSSELERİ

F-35 savaş uçaklarının üreticisi Lockheed Martin'in hisseleri de mart ayında yüzde 11,9 arttı.

Şirketin Suudi Arabistan donanması için çok görevli yüzey savaşçısı inşasına başladığına, F-16’ların depo bakımı konusunda ABD Hava Kuvvetleriyle sözleşme imzaladığına ve ABD Savunma Dairesi ile 3 milyar 700 milyon dolarlık yeni nesil füze savunma sisteminin geliştirilmesi konusunda anlaşma imzalandığına dair haberler Lockheed Martin'in hisse performansını olumlu etkiledi.

L3 HARRİS TECHROLOGIES HİSSELERİ

L3 Harris Technologies'in Locheed Martin’le F-16’lar için yeni nesil harp sistemleri üretilmesi kapsamında anlaşma imzaladığına ve şirketin araştırma ve geliştirme için daha fazla yatırım yapacağına dair haberler şirketin hisselerinin yükselmesini sağladı.

GENERAL DYNAMICS HİSSELERİ

General Dynamics'in de ABD Hava Kuvvetleri Yaşam Döngüsü Yönetim Merkezi ile anlaşma imzaladığına ve temettülerinde artışa gittiğine dair haberlerle yatırımcısı sevindi.

THALES'İN HİSSELERİ

Fransız Thales'in hisseleri de yüzde 8 kazandırdı. Şirketin, Mısır hükümetiyle yapay zeka uygulamalarının geliştirilmesine yönelik anlaşma imzaladığına ve Valencia ve Bilbao’daki havalimanlarına akıllı giriş teknolojisi üreteceğine dair haberler yer almıştı.

RAYTHEON TECHNOLOGIES'İN HİSSELERİ

Diğer bir ABD'li şirket Raytheon Technologies'in hisseleri de şirketin ABD Hava Kuvvetleri Yaşam Döngüsü Yönetim Merkezi ile anlaşma imzaladığına dair haberler ve yapılan bu tür anlaşmalarla kazançlarını genişletmesiyle yatırımcısına yüzde 7,3 kazandırdı.

BAE SYSTEMS'IN HİSSELERİ

İngiliz BAE Systems'in hisseleri de 4,4 artış kaydetti. Şirketin, ABD donanmasıyla 140 milyon dolarlık anlaşma imzaladığına ve elektronik üretici ve geliştirici şirketi Pulse Power and Measurement’ı satın aldığına dair haberler yer almıştı.

LEONARDO'NUN HİSSELERİ

İtalyan Leonardo'nun hisseleri de yüzde 4 değer kazandı. ABD’deki iştiraki Leonardo DRS’yi halka arz kararının iptal olduğuna dair haberlerle hisselerde gerilemeler görünmesine karşın şirketin hisseleri daha sonra toparlanma kaydetti.

AIRBUS'IN HİSSELERİ

Airbus'ın hisseleri de yüzde 0,7 artış kaydetti. Avrupa Birliği (AB) ve ABD'nin havacılık şirketleri Boeing ve Airbus'a sağlanan desteklemelerden ötürü karşılıklı olarak uygulanan ilave gümrük vergilerini 4 ay için durdurma kararı alması şirketin hisselerine olumlu yansıdı.