Yatırımcılar temkinli, Bitcoin 60 bin dolar sınırında gidip geliyor Kriptoda sabah saatlerinde yaşanan satış dalgası sonrasında Bitcoin tekrar eşik değer olan 60 bin doların üzerine çıktı.

Haber Merkezi

Kripto paraların yatırımcısı, geçen hafta elde ettiği kazanımların ardından kâr elde etmek için satış moduna girdi.

Bitcoin, geçen hafta ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimine yönelik mesajlarının ardından 65 bin doları gördü.

En fazla işlem gören kripto para birimi olan Bitcoin, yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından bugün de güne 59 bin 168,2 dolara gerileyerek başladı.

Bitcoin şimdi ise 60 bin dolar eşiğinin üzerinde bir rakamla, 60 bin 136,5 dolardan işlem görüyor.

ETHEREUM

Etheruem ise 2 bin 800 dolar civarından 2 bin 400 dolara kadar indi. Para birimi şu anda 2 bin 530,87 dolardan işlem görüyor.

YATIRIMCILAR TEMKİNLİ DAVRANIYOR

Piyasalarda yoğun veri gündemi öncesinde yatırımcıların temkinli davranmaya devam etmesi varlık fiyatlarının yön bulmasını zorlaştırdı.

Azalan risk iştahı kripto para piyasalarını da olumsuz etkiledi.

NVIDIA BİLANÇOSU AÇIKLANACAK

Yatırımcıların gözü bugün açıklanacak Nvidia bilançosuna çevrildi.

Nvidia'nın piyasa değeri son aylarda yapay zekanın arkasındaki bilgi işlem donanımı üzerindeki hakimiyeti sayesinde yükseldi.

Şirketin hisse fiyatı 2019'dan bu yana yaklaşık yüzde 3 bin artarken, 3,2 trilyon dolar büyüklüğündeki piyasa değeri ile tüm piyasayı etkiliyor.