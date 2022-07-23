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    Yatırımlarda bu hafta hisse senetleri kazandırdı

    Yatırımcılar ellerindeki varlıklarını borsa, döviz ve altın gibi araçlarda değerlendirirken haftalık bazda en fazla Borsa İstanbul kazandırdı.
    • 23.07.2022 - 08:45
    • Güncelleme : 23.07.2022 - 08:46
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    Yatırımlarda bu hafta hisse senetleri kazandırdı

    Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 5,63, euro/TL yüzde 3,90, dolar/TL 1,31, altının gram satış fiyatı yüzde 1,31 değer kazandı.

    BIST 100 endeksi yüzde 5,63 arttı

    BIST 100 endeksi, en düşük 2.401,91, en yüksek 2.542,65 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 5,63 artarak 2.516,56 puandan tamamladı.

    Altın yüzde 1,31 yükseldi

    Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,31 kazançla 1.008 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,11 artışla 6.790 liraya yükseldi. Geçen hafta sonu 1.615 lira olan çeyrek altının satış fiyatı da 1.630 liraya çıktı.

    Dolar yüzde 1,31 kazandırdı

    Bu hafta ABD doları yüzde 1,31 değer kazanarak 17,7220 liraya, avro da yüzde 3,90 artışla 18,1290 liraya çıktı.

    Yatırımlarda bu hafta hisse senetleri kazandırdı #1

    Hisse Senedi Fonları, yüzde 5,92 artışa geçti

    AA'nın haberine göre, yatırım fonları bu hafta yüzde 2,05 ve bireysel emeklilik fonları yüzde 2,11 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde tek kazandıran yüzde 5,92 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.


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