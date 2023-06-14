Yatırımları ve enerji güvenliğini artıracak adım! Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 549 milyon dolarlık kaynak Yenilenebilir enerji yatırımları dünyada hız kazandı ve Türkiye de bu konuda Avrupa ile yarış halinde.

AA

Yenilenebilir enerji, karon salınımının ve iklim değişikliğinin en büyük engelleyicilerinden biri.

Dünya Bankası'ndan rüzgar ve güneş gibi Türkiye'ye yenilenebilir enerji için 549 milyon dolarlık kaynak ayrıldığı bildirildi.

Bu finansman, enerji sağlama konusunda Türkiye'nin önünde önemli bir itici güç olacak.

Kamu ve Belediye Yenilenebilir Enerji Projesi

Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu kararı ile ilgili bankanın açıklamasına göre, "Kamu ve Belediye Yenilenebilir Enerji Projesi" Türkiye'de yenilenebilir enerjinin merkezi hükümet ve belediye tesislerinde kullanımını hızlandıracak.

Kamuya ayrılacak kaynak enerji güvenliğini artıracak

Proje kapsamında ayrılan 549 milyon dolar finansman, kamu sektörünün öncü rol oynayarak yenilenebilir enerji kullanımının Türkiye'de hızlanması ve ülkenin iklim değişikliği taahhütlerinin başarılması ve enerji güvenliğine katkı sunacak.

Proje Türk ekonomisine fayda sağlayacak

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez, projenin Türk ekonomisine ve çevreye fayda sağlayacağını belirterek, şöyle konuştu:

Kamu tesisleri için yenilenebilir enerji, artan enerji fiyatlarının belediyelerin faturaları üzerindeki etkisini hafifletirken Türkiye'nin iklim taahhütlerini yerine getirmesine yardımcı olabilir.