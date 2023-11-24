Yatırımların 2024'te artması bekleniyor TCMB yatırım eğitimi istatistiklerini paylaştı. Buna göre, imalat sanayi genelinde, 2024 yılında yapılması öngörülen yatırımların 2023 yılına göre artacağı bekleniyor.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yatırım eğitimi istatistiklerini paylaştı.

2023 yılı Güz dönemi anket sonuçlarına göre, imalat sanayi genelinde, 2023 yılında şimdiye kadar yapılan ve yılın son döneminde yapılması planlanan yatırımların 2022 yılına göre artacağı öngörüldü.

2023 yılında yapılması öngörülen yatırımların geçtiğimiz yıla göre değişimi işyerlerinin büyüklük grupları itibarıyla değerlendirildiğinde ise tüm büyüklük gruplarında artış öngörüldüğü, en düşük artışın üretimde çalışan sayısı 250 ile 499 arasında olan işyerleri tarafından beklendiği gözlendi.

İmalat sanayi genelinde, 2024 yılında yapılması öngörülen yatırımların 2023 yılına göre artacağı bekleniyor.

Yatırım harcamaları artacak

Tüm büyüklük grupları tarafından 2024 yılında yatırım harcamalarının artacağı bekleniyor. Yatırımlar amaçlarına göre değerlendirildiğinde, 2023 yılında imalat sanayi genelinde yatırımların daha çok üretimde verimliliğin artırılmasına yönelik olduğu, onu sırasıyla, yıpranmış tesis ve ekipmanların değiştirilmesi, üretim kapasitesinin artırılması ve diğer yatırım hedeflerinin izlediği gözlendi.