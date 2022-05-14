Yavuz obüsü ihracata hazırlıyor

MKE tarafından yurt dışı pazarın ihtiyaç ve talepleri de değerlendirilerek üretilen Yavuz otobüsü ihracata sunulacak.

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Anonim Şirketi, 6x6 araç üstüne monteli obüs Yavuz'u göreve hazır hale getirdi.

MKE AŞ, Fırtına obüsünün muharebe sahasındaki etkinliğini hareket kabiliyeti daha yüksek bir platformla artırmak, bu alandaki yüksek ihracat potansiyelini değerlendirmek için yürüttüğü çalışmalar kapsamında Yavuz obüsünü geliştirdi.

Yavuz'un yurt dışı satışı için görüşmeler yürüten MKE AŞ, bir ülkedeki görüşmelerde sona geldi. Şirket, Yavuz ile ihracat başarısı yakalayan ürünlerine bir yenisini eklemeye hazırlanıyor.

155 milimetre 52 kalibre silah sistemi var

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) gerçekleştirdiği yurt içi ve sınır ötesi operasyonlarda ateş destek unsuru olarak kullanılmak üzere geliştirilen Yavuz'da, Fırtına obüsündeki gibi 155 milimetre 52 kalibre silah sistemi yer alıyor.

Uzun yıllardır çekili ve kundağı motorlu obüslerde kullanılan silah sistemi, 6x6 araç üzerine monte edildi ve zorlu kalifikasyon testlerinden başarıyla geçti.

Araç tamamen zırhlı

Yavuz obüs sistemi için kullanılan araç tamamen zırhlı olarak geliştirildi. Sistemin atışa hazırlanma süresi en fazla 1, atışı tamamlayıp mevzi değiştirmesi en fazla 2 dakika sürüyor.

5 kişi kapasiteli aracın hızı saatte 90 kilometre

Araç, 5 mürettebatı taşıyacak kapasitede çift kabine sahip bulunuyor. Aracın azami hızı saatte 90 kilometreye çıkıyor.

Menzili daha da artacak

MKE AŞ öz kaynaklarıyla geliştirilen Yavuz obüsü, yüksek mobilite kabiliyetinin yanı sıra düşük bakım onarım ve nakliye avantajları sağlıyor.

Aynı hedefi aynı anda 3 farklı mühimmatla vurabiliyor

Yavuz obüsü, farklı yükseliş açıları ve sevk barut modülleriyle aynı hedefi aynı anda 3 farklı mühimmatla vurabiliyor. MOD 274 mühimmat ile 40 kilometre menzile sahip olan Yavuz obüsü, 1 dakikada 4-6 atım yapabiliyor.

18 mühimmat kapasitesi bulunan silah sistemiyle, NATO standartlarına uygun 155 milimetre çapında tüm mühimmatlar atılabiliyor.

Yavuz obüsü menzilini artırıyor

MKE AŞ, silah sistemi ve mühimmat konusundaki çalışmalarıyla obüsün menzilini yakın zamanda yaklaşık 2 katına çıkaracak.