Petrol
111.22
3.51%
Euro
16.11
0.67%
Dolar
15.48
0.61%
Altın
921.68
-0.14%
Borsa
2419
1.18%
Bitcoin
467.098
-3.49%
BTXN Coin
13.79
-10.45%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Güneşli 22 C

    Yavuz obüsü ihracata hazırlıyor

    MKE tarafından yurt dışı pazarın ihtiyaç ve talepleri de değerlendirilerek üretilen Yavuz otobüsü ihracata sunulacak.
    • 14.05.2022 - 15:02
    • Güncelleme : 14.05.2022 - 15:23
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Yavuz obüsü ihracata hazırlıyor

    Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Anonim Şirketi, 6x6 araç üstüne monteli obüs Yavuz'u göreve hazır hale getirdi.

    MKE AŞ, Fırtına obüsünün muharebe sahasındaki etkinliğini hareket kabiliyeti daha yüksek bir platformla artırmak, bu alandaki yüksek ihracat potansiyelini değerlendirmek için yürüttüğü çalışmalar kapsamında Yavuz obüsünü geliştirdi.

    Yavuz'un yurt dışı satışı için görüşmeler yürüten MKE AŞ, bir ülkedeki görüşmelerde sona geldi. Şirket, Yavuz ile ihracat başarısı yakalayan ürünlerine bir yenisini eklemeye hazırlanıyor.

    155 milimetre 52 kalibre silah sistemi var

    Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) gerçekleştirdiği yurt içi ve sınır ötesi operasyonlarda ateş destek unsuru olarak kullanılmak üzere geliştirilen Yavuz'da, Fırtına obüsündeki gibi 155 milimetre 52 kalibre silah sistemi yer alıyor.

    Uzun yıllardır çekili ve kundağı motorlu obüslerde kullanılan silah sistemi, 6x6 araç üzerine monte edildi ve zorlu kalifikasyon testlerinden başarıyla geçti.

    Yavuz obüsü ihracata hazırlıyor #1

    Araç tamamen zırhlı

    Yavuz obüs sistemi için kullanılan araç tamamen zırhlı olarak geliştirildi. Sistemin atışa hazırlanma süresi en fazla 1, atışı tamamlayıp mevzi değiştirmesi en fazla 2 dakika sürüyor.

    Yavuz obüsü ihracata hazırlıyor #2

    5 kişi kapasiteli aracın hızı saatte 90 kilometre

    Araç, 5 mürettebatı taşıyacak kapasitede çift kabine sahip bulunuyor. Aracın azami hızı saatte 90 kilometreye çıkıyor.

    Menzili daha da artacak

    MKE AŞ öz kaynaklarıyla geliştirilen Yavuz obüsü, yüksek mobilite kabiliyetinin yanı sıra düşük bakım onarım ve nakliye avantajları sağlıyor.

    Yavuz obüsü ihracata hazırlıyor #3

    Aynı hedefi aynı anda 3 farklı mühimmatla vurabiliyor

    Yavuz obüsü, farklı yükseliş açıları ve sevk barut modülleriyle aynı hedefi aynı anda 3 farklı mühimmatla vurabiliyor. MOD 274 mühimmat ile 40 kilometre menzile sahip olan Yavuz obüsü, 1 dakikada 4-6 atım yapabiliyor.

    18 mühimmat kapasitesi bulunan silah sistemiyle, NATO standartlarına uygun 155 milimetre çapında tüm mühimmatlar atılabiliyor.

    Yavuz obüsü ihracata hazırlıyor #4

    Yavuz obüsü menzilini artırıyor

    MKE AŞ, silah sistemi ve mühimmat konusundaki çalışmalarıyla obüsün menzilini yakın zamanda yaklaşık 2 katına çıkaracak.

    Yavuz obüsü ihracata hazırlıyor #5


    İlginizi Çekebilir

    BitBot ile hemen kazanın!
    Bitbot

    BitBot ile hemen kazanın!

    Rusya'dan turistlere Türkiye'de tatil rehberi
    Dünya

    Rusya'dan turistlere Türkiye'de tatil rehberi

    ABD Merkez Bankası Fed'den faiz artışı sinyali geldi
    Ekonomi

    ABD Merkez Bankası Fed'den faiz artışı sinyali geldi

    Görüş Bildir