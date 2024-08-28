Yayınlanan ilk ankete göre, ağustosta enflasyonun aylık yüzde 2,64 artması bekleniyor TÜİK Ağustos ayı enflasyon verisini 3 Eylül saat 10.00'da açıklayacak. Veri açıklanmadan önce yapılan anketlerin sonuçları paylaşılıyor.

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Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) konutlarda kullanılan doğalgaz zammının ardından ağustos ayında aylık yüzde 2,64 artması, baz etkisinin katkısıyla yıllık olarak düşüşünü sürdürmesi ve yüzde 52,2 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Yıl sonu tahminleri bir önceki ankete göre sınırlı yükselse de anlamlı bir değişim göstermediği belirtiliyor.

Ankette aylık tahminler yüzde 2,15 ile yüzde 3,1 arasında yer alırken yıl sonu tahmin aralığı ise yüzde 40 ve yüzde 45 aralığında seyrediyor.

2024 YIL SONU BEKLENTİSİ

Reuters'ın dokuz ekonomistin katılımıyla gerçekleştirdiği ankete göre, enflasyonun 2024'ün sonunda ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yüzde 38 tahmininin üstünde yüzde 42,95 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

2024'TE ENFLASYONUN SEYRİ

Yıl başında yapılan fiyat ayarlamaları ve asgari ücret zammının etkisiyle ocak ve şubat ayında TÜFE sırasıyla aylık yüzde 6,7 ve yüzde 4,53 artış göstermişti.

Mart ve nisan ayında TÜFE görece yavaşlasa da beklentilerin üzerinde seyretti ve aylık yaklaşık yüzde 3,2 arttı.

Mayıs ayında ise TÜFE yüzde 3,37 artarak yıllık bazda zirvesine ulaştı. Haziran ayında aylık fiyat artışları da yüzde 2'nin altına düştü ve TÜFE yıllık olarak yüzde 71,60 seviyesinde gerçekleşti.

Temmuz ayında yıl ortasında sigara ve akaryakıt zamları başta olmak üzere vergi ve yönetilen fiyatlardaki artış sebebiyle enflasyon aylık hızlanarak yüzde 3,23 arttı. Fakat yıllık enflasyon baz etkisiyle yüzde 61,78'e geriledi.

Ağustos ayı itibariyle konutlarda kullanılan doğalgazın fiyatına yaklaşık iki yıldır ilk defa zam yapıldı. Doğalgazın TÜFE'de ağırlığı ile hesaplama yapan ekonomistler zammın enflasyona doğrudan 0,65 puan yükseltici etkisi olacağını belirtiliyor.

FATİH KARAHAN'IN ENFLASYON RAPORU SUNUMU

TCMB Başkanı Fatih Karahan, enflasyon raporu sunumunda temmuz ayında tüketici enflasyonunun aylık olarak geçici arttığını belirterek enflasyon beklentilerinin tahmin aralığına yakınsamasının dezenflasyon açısından kritik önemde olduğunu söyledi.

TCMB SEKTÖREL BEKLENTİ RAPORU

TCMB tarafından yayımlanan sektörel enflasyon beklentileri raporuna göre, hanehalkının gelecek 12 ay sonundaki yıllık enflasyon beklentisi ağustosta, bir önceki aya göre 1,1 puan artarak yüzde 73,1'e yükseldi.

PARA POLİTİKASI KURULU ÖZETİ

Geçen hafta yapılan Para Politikası Kurulu toplantısının özetlerinde TCMB, ağustos ayında aylık enflasyonun, gıda fiyatlarındaki düşük seyrin de etkisiyle bir önceki aya kıyasla yavaşlayacağını belirtti.