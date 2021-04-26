Yazıcı Barajı'ndan ekonomiye 82.5 milyon liralık katkı

DSİ Genel Müdürü Yıldız, 10 yıl önce hizmete alınan Ağrı'daki Yazıcı Barajı'nın şu ana kadar milli ekonomiye 82 milyon 500 bin liralık katkı sağladığını aktardı.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, 2011 yılında hizmete alınan 90 metre yüksekliğindeki Yazıcı Barajı'nın biriktirdiği 202 milyon metreküp suyla 150 bin dekar tarım arazisini suladığını ifade etti.

"BARAJ, AĞRI'YA MEMBA KALİTESİNDE İÇME SUYU SAĞLIYOR"

Yıldız, Yazıcı Barajı hakkında şunları kaydetti: "Ağrı'nın incisi olan baraj bölgedeki tarımın gelişmesine, ürün çeşitliliğinin artmasına sağladığı katkının yanı sıra milli ekonomiye de 82 milyon 500 bin liralık fayda sağladı. Ayrıca Yazıcı Barajı, içme suyu arıtma tesisi ile Ağrı'ya memba kalitesinde içme suyu sağlıyor. Barajdan alınan yılda toplam 28 milyon metreküp suyla Ağrı'nın 2050 yılına kadar olan içme ve kullanma suyu ihtiyacı karşılanacaktır."